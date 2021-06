GAP Gümrük kapılarında 40 milyon TL'nin üzerinde kaçak eşya ele geçirildi - İlk üç ayda 82 ayrı olayda 40 milyon 523 bin 929 TL'lik eşya ele geçirildi - Sınır kapılarında kaçakçılığa geçit yok

-Genel ve detaylar

- GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı sınır kapılarında 2021 yılının ilk 3 ayında 82 ayrı olayda 40 milyon 523 bin 929 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı sınır kapılarında 2021 yılının ilk 3 ayında yapılan aramalarda çok miktarda kaçak eşya ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kapılarında meydana gelen 82 ayrı olayda 40 milyon 523 bin 929 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Gaziantep GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Suriye’ye açılan Kilis Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep Karkamış, Şanlıurfa Akçakale, Ceylanpınar ile bölge müdürlüğüne bağlı birimler tarafından ilk üç ayda önemli çalışmalar yapıldı. Altın, canlı hayvan, cep telefonu ve et ve et ürünleri gibi malzemeler ele geçirildi Ekipler tarafından Ocak ayında yapılan 26 yakalamada, 4 milyon 994 bin 704 TL değerinde 34 gram altın, 2 bin 904 adet canlı hayvan, 52 adet cep telefonu, 5 adet cep telefonu aksamı, 3 adet dorse, 16 bin adet endüstriyel ürünler, 6 kilo 754 kimo et ve et ürünleri, 4 gram 600 gram gümüş, 364 bin 728 kilo hububat, 3 adet kamyon, 6 adet motor ve aksamı, 61 bin 912 kilo muhtelif gıda, 616 gram muhtelif mücevher, 9 adet oto yedek parçası, 2 adet otomobil, 5 bin paket sigara, 11 adet tır ele geçirildi. Şubat ayında 4 milyon 965 bin 696 TL değerinde kaçak eşya yakalandı Şubat ayında yapılan çalışmalarda 19 yakalamada, 4 milyon 965 bin 696 TL değerinde 37 bin 185 kilo makarna, 1 adet tablet bilgisayar, 8 adet canlı hayvan, 758 adet cep telefonu ve aksamı, 504 adet cinsel sağlık ilacı, 870 adet giyim eşyası, 39 bin 520 kilo iplik, 3 adet kamyon, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet makine, 3 adet otomobil, 119 bin 570 kilo plastik hammaddesi, 2 bin 240 paket sigara, 4 adet tır, 1 adet tabanca yakalandı. Mart ayında 37 olay meydana geldi Yılın üçün ayı olan Mart ayında ise 37 yakalamada 30 milyon 563 bin 529 TL değerinde 51 kilo 600 gram eroin, 178 gram altın, 12 bin 609 kilogram bakliyat, 14 bin 571 adet canlı hayvan, 37 adet cep telefonu, 218 adet cep telefonu aksamı, 2 adet dorse, 12 adet giyim aksesuarı, 124 adet giyim eşyası, 18 bin kilogram hayvan yemi, 2 adet iş makinası, 4 adet kamyon, 540 adet kozmetik malzemesi, 8 metre kumaş, 29 bin 683 kilogram muhtelif eşya, 4 bin 506 adet muhtelif eşya, 11 adet muhtelif makine ve aksamı, 6 adet otomobil, 3 bin 890 paket sigara, 3 adet tabanca, 9 adet tır, 159 adet uydu alıcı ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 2021 yılının ilk üç ayında meydan gelen 82 ayrı olayda 40 milyon 523 bin 929 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. (MAD-SVY-