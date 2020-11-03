Gamze Açar'ın şüpheli ölümü ile ilgili gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi



- Ankara’da yaşayan 17 yaşındaki Gamze Açar, Kızılcahamam’da termal bir otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Açar, iddialara göre, sözde devre mülk satıcılığı adı altında kurulan sahte bir şirketin satış danışmanı ilanındaki numarayla iletişime geçti. Açar, sahte şirketin elemanları tarafından önceki gece Kızılay’dan alınarak otelde konaklaması için Kızılcahamam’a götürüldü. Burada bir otele 3 kişi tarafından getirilen Açar’ın, lobideki görevli atlatılarak otel odasına götürüldüğü belirtildi. Otelde konaklayan Açar’ın sabah saat 08.00 sıralarında bulunduğu 5. kattan aşağı düştüğü ihbarı geldi. Açar, önce Kızılcahamam Devlet Hastanesine ardından da Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Açar, hastanede hayatını kaybetti. Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gamze Açar'ın şüpheli ölümü ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (UD-BC -



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