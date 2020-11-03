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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Gamze Açar'ın şüpheli ölümü ile ilgili gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi

Gamze Açar'ın şüpheli ölümü ile ilgili gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi

- Zanlıların görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Polis Hastane Şüpheli Ölüm Leman 


- Ankara’da yaşayan 17 yaşındaki Gamze Açar, Kızılcahamam’da termal bir otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Açar, iddialara göre, sözde devre mülk satıcılığı adı altında kurulan sahte bir şirketin satış danışmanı ilanındaki numarayla iletişime geçti. Açar, sahte şirketin elemanları tarafından önceki gece Kızılay’dan alınarak otelde konaklaması için Kızılcahamam’a götürüldü. Burada bir otele 3 kişi tarafından getirilen Açar’ın, lobideki görevli atlatılarak otel odasına götürüldüğü belirtildi. Otelde konaklayan Açar’ın sabah saat 08.00 sıralarında bulunduğu 5. kattan aşağı düştüğü ihbarı geldi. Açar, önce Kızılcahamam Devlet Hastanesine ardından da Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Açar, hastanede hayatını kaybetti. Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gamze Açar'ın şüpheli ölümü ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (UD-BC -
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