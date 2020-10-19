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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Fuzuli ve Cebrayıl’de Ermenistan’dan ele geçirilen askeri teçhizat ve araçlara ait görüntüler paylaşıldı

- Fuzuli ve Cebrayıl’de Ermenistan’dan ele geçirilen askeri teçhizat ve araçlara ait görüntüler paylaşıldı

-Ermenistan’a ait askeri teçhizat ve araçlardan görüntüler

( BAKÜ ) BAKÜ


- Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Fuzuli ve Cebrayıl’de Ermenistan ordusundan ele geçirdiği askeri teçhizatlara ve araçlara ait görüntüleri paylaştı. Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonları başarılı şekilde sürerken, Ermenistan’a ait çok sayıda askeri teçhizat ve araç ele geçirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrayıl’de ele geçirilen Ermenistan’a ait askeri teçhizatların ve araçların görüntülerini paylaştı.
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