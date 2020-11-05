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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Fransa Sağlık Bakanı Veran: “Kasım ortası yoğun bakım yataklarımız yetersiz kalacak”

- Fransa Sağlık Bakanı Veran: “Kasım ortası yoğun bakım yataklarımız yetersiz kalacak”

basın toplantısı

( PARİS ) PARİS

Basın Toplantısı Doluluk Oranı Sağlık Personeli Sokağa Çıkma Yasağı Sağlık Sistemi 


- Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın birinci dalgadan daha şiddetli ve uzun süreli olduğunu söyleyerek, "Virüs aynı şekilde yayılmaya devam ederse Kasım ortası yoğun bakım yataklarımız yetersiz kalacak" dedi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa’da sağlık sistemi alarmı veriyor. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ve Genel Sağlık Direktörü Jerome Salomon salgında son duruma yönelik ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Sağlık Direktörü Salomon, "Hastanede yoğun bakıma kaldırılan 4 hastadan biri birkaç hafta içerisinde hayatını kaybediyor. Bugünün pozitif vakaları yarının hastanede yatanları olacak" diye konuştu.
"Virüs aynı şekilde yayılmaya devam ederse Kasım ortasında yoğun bakım yataklarımız yetersiz kalacak" “İkinci dalga burada ve çok şiddetli” diyen Sağlık Bakanı Olivier Veran ise 7 bini bu yaz eğitim almış, toplam 12 bin sağlık personelinin hastane ve bakım evlerinde çalışmaya gönüllü olduğunu açıkladı.
Ayrıca sağlık alanında 8 bin öğrencinin de desteğe gelebileceğini dile getiren Veran, "Eğer sokağa çıkma yasağına doğru şekilde uyulmazsa, virüs yine aynı şekilde yayılmaya devam ederse Kasım ortasında yoğun bakım yataklarımız doluluk nedeniyle yetersiz kalacak" uyarısında bulundu. İkinci dalganın birinci dalgadan daha yoğun ve uzun süreceğine vurgu yapan Veran, Kasım ortasına kadar yoğum bakım servisinde yüzde 70 doluluk oranına ulaşılacağını öngördüklerini belirterek korona virüs hastaları dışında yoğun bakımda diğer hastalara da yer ayrılması gerektiğini hatırlattı.
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