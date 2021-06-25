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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: 'İran, nükleer anlaşmayı canlandırmak için nihai karar almalı'

- Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: 'İran, nükleer anlaşmayı canlandırmak için nihai karar almalı'

basın toplantısı detay

( PARİS ) - Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "İran, nükleer anlaşmayı canlandırmak için nihai karar almalı" PARİS

Terörle Mücadele Çatışma Basın Toplantısı Toplantı Uluslararası 


- Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında İran’ı "nükleer anlaşmayı canlandırmak için nihai kararlar" almaya çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Paris’e ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. İki bakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, İran ile nükleer anlaşmaya değinerek, "İranlı yetkililerin 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması için nihai kararlar vermesini bekliyoruz" dedi.
Transatlantik ilişkinin yeniden canlandırılması ve uluslararası krizler hakkında ABD ile çoğunlukla ortak görüşler paylaşmalarından mutluluk duyduğunu ifade eden Le Drian, "Değerlere, kurallara ve çok taraflılığa dayalı uluslararası bir düzenin duvarlarını ördüğümüz 4 yıldan sonra ABD’nin dönüşü harika bir haber" şeklinde konuştu.
"Fransa en eski müttefikimiz" ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise dünyayı sarsan zorluklar ve krizler karşısında Fransa-Amerika iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı. Blinken, "Fransa en eski müttefikimiz. Birlikte çalıştığımızda daha güçlü ve daha etkiliyiz. Başkan Biden devam eden ortaklığımız için son derece minnettar" dedi.
ABD ve İran arasında 2015’te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusuna da değinen Blinken, bu konuda ciddi farklılıkların devam ettiğini, ancak müzakerelerin farklılıklar arasında köprü kurabilmesini umduğunu dile getirdi. Blinken, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi sürecine de değinerek, "Afganistan’da sahadaki duruma çok dikkatli bakıyoruz ve ayrıca Taliban’ın çatışmanın barışçıl çözümü konusunda ciddi olup olmadığına da çok dikkat ediyoruz" ifadelerini kullanarak ülkeyi zorla kontrol etme çabalarının barışçıl bir çözüm bulmakla tamamen çeliştiğini vurguladı. ABD, AB’ye yönelik seyahat kısıtlamalarını yakın zamanda kaldırmayacak Blinken, ülkesinin AB vatandaşlarına uyguladığı seyahat kısıtlamalarına ilişkin, "Seyahati mümkün olduğunca eksiksiz ve hızlı bir şekilde eski haline getirebilmek konusunda kaygılıyız. Bunun için bir tarih veremem, tıbbi uzmanlar tarafından yönlendirilmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Fransa ve ABD özellikle Orta Doğu ve Sahel’de terörle mücadelede iş birliği yapıyor.
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