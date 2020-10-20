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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Fransa'da son 24 saatte 20 bin 468 korona virüs vakası - Fransa’da son 5 ayın en yüksek ölü sayısı

- Fransa'da son 24 saatte 20 bin 468 korona virüs vakası - Fransa’da son 5 ayın en yüksek ölü sayısı

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( PARİS ) - Fransa'da son 24 saatte 20 bin 468 korona virüs vakası- Fransa’da son 5 ayın en yüksek ölü sayısı PARİS

Hastane Bild Sokağa Çıkma Yasağı 


- Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 468 yeni vaka tespit edilirken, 163 kişinin hayatını kaybetmesiyle son 5 ayın en yüksek ölü sayısı kaydedildi. Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını yeniden etkisini arttırırken kısmi sokağa çıkma yasağının getirildiği Fransa'da vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 20 bin 468 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 930 bin 745’e ulaştığı bildirildi.
Son 24 saatte 163 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanırken, son 5 ayın en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı. Fransa'da salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 885'e yükseldi. Son bir haftada 8 bin 754 kişinin hastanede tedavi edildiği, bin 491 kişinin ise yoğun bakımda olduğu aktarıldı.
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