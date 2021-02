- Fransa'da Mantes Sud Camisi ihtiyaç sahiplerinin ve evsizlerin umudu oldu

-kütüphane detay

-yemekhane detay

-Cami Derneği Başkanı Abdelaziz el Jaouhari röp



( PARİS ) PARİS



- Fransa'da başkent Paris yakınlarında bulunan Mantes Sud Camisi, korona virüs salgını ve soğuk kış günlerini zor geçiren evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine kucak açtı. Her inançtan ihtiyaç sahibine yardım yapılan camide kalacak yeri olmayanlar geceyi kurulan yatakhanede geçirebiliyor. Fransa'da yaşayan Cezayirli Müslümanların girişimiyle 2015 yılında inşa edilen Mantes Sud Camisi, korona virüs salgını ve soğuk kış günlerinde geçim sıkıntısı çekenlerin ve evsizlerin umudu oldu. Başkent Paris'e 70 kilometre mesafede bulunan Mantes Sud Camisi, hayırseverlerin bağışladığı gıda maddelerini paketleyerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Cami ayrıca, sığınacak yeri olmayanlara da bir bölümde hayır severlerin bağışladığı portatif yataklarla kurulan yatakhane ile kucak açıyor. Camide 30-40 civarında ihtiyacı sahibi yatakhanede misafir ediliyor. Mantes Jolie kenti ve çevresinde yaşayan bazı evsizler geceyi sokakta değil, sıcak bir ortamda geçiriyor. Cami yönetimi, sokakta kalanlar için sık sık sosyal medyada duyuru yaparak "sığınabileceğiniz yerimiz var" şeklinde bilgilendirmede de bulunuyor. Camide her gün başta sabah kahvaltısı olmak üzere 3 öğün ihtiyaç sahiplerine yemek ve çay-kahve ikramında bulunuluyor. Camide bulunan kütüphanede kitap satışı da yapılabiliyor. Bine yakın kişiye hazır gıda paketi Cami Derneği Başkanı Abdelaziz el Jaouhari, evi olmayanlar için yatacak yer sağladıkları gibi duş, kıyafetlerinin yıkanması, gitmek istedikleri yer için bilet veya telefon etmek isteyenler için hizmet verildiğini de belirtti.

Jaouhari yatılı kalanların dışında yalnızca kahvaltı, öğle ve akşam yemeği için gelenlerin olduğunu belirterek her hafta bine yakın kişiye hazır gıda paketleri verdiklerini dile getirdi. Jaouhari, "Biz cami olarak yaptığımız yardımları yalnızca Müslümanlara değil, her inançtan gelenlere sağlıyoruz. Gelenlere dini inancını sormuyoruz" diye konuştu.





loading...