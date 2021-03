- Fransa’da 4 hafta boyunca sınırlı karantina

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 Nisan’dan itibaren ülke genelinde 4 hafta boyunca sınırlı karantina uygulanacağını duyurdu. Korona virüs salgınında vaka ve can kaybının hızla arttığı Fransa’da yeniden karantina tedbirleri uygulanacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ulusa sesleniş konuşmasında, 3 Nisan’dan itibaren ülke genelinde 4 hafta boyunca sınırlı karantina uygulanacağını duyurarak, Fransızları "ekstra çaba göstermeye" çağırdı. Sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak Macron, 3 Nisan’dan itibaren ülke genelinde 4 hafta boyunca vatandaşların evlerinde 10 kilometreden fazla uzaklaşmalarının yasaklandığını bildirirken, ülke genelinde saat 19.00 ile 06.00 arası sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı.

Bölgeler arası seyahat yasaklanacak Evlerinden 10 kilometre uzağa giden ve sokağa çıkma yasağı saatlerinde dışarı çıkan vatandaşların sertifika doldurmaları gerekeceği bildirilirken, 5 Nisan’dan itibaren bölgeler arası seyahatin yasaklandığı belirtildi. Okullar en az 3 hafta boyunca kapandı "Anaokulları, ilkokulları, ortaokulları ve liseleri üç haftalığına kapatacağız" diyen Macron, ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okulların kapatıldığını duyurdu. Anaokulu ve ilkokulların 26 Nisan’da, ortaokul ve liselerin 3 Mayıs’ta açılacağını belirten Macron, çocuklarına bakmak zorunda kalacak ve evden çalışacak olan ebeveynlerin kısmı işsizlik hakkına sahip olacaklarını duyurdu. Hedef Mayıs ortasında normale dönme "Ülkeyi Mayıs ayı ortasından itibaren yeniden açmaya başlayacağız" ifadelerini kullanan Macron, restoranların yanı sıra kültürel yerlerin de yeniden açılması için yakın zamanda bir takvim sunulacağını duyurdu. Macron, "Koşullara tabi olarak terasların açılmasına izin vereceğiz ve Mayıs ortası ile yaz başı arasında kültürel ve spor etkinlikleri ile kafelerin ve restoranların kademeli olarak açmak için takvimi oluşturacağız" dedi.

Öncelik aşılamada Aşı kampanyasını hızlandırma sözü veren Macron, hedefin yıl sonuna kadar 18 yaşın üzerindeki tüm Fransızların aşılanması olduğunu belirterek, “Aşılama, 16 Nisan'da 60 yaşın üzerindeki herkese, 15 Mayıs'ta 50 yaşın üzerindeki herkese uygulanacak" dedi.

Macron'dan itiraf Macron salgın yönetiminde hatalar yaptığını itiraf ederek, "Bu salgının her aşamasında, kendimize daha iyisini yapabileceğimizi, hatalar yaptığımızı söyleyebiliriz. Bütün bunlar doğru. Ama bir şeyi biliyorum, direndik, öğrendik ve her seferinde geliştik " dedi.

Aşılanan sayısı 11 milyonu aştı PfIzer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 11 milyon 387 bin kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 8 milyon 516 bin 790’ına tek doz, 2 milyon 870 bin 790’ına ise iki doz aşı yapıldı. Fransa’da toplam vaka sayısı 4 milyon 585 bin 385’e, toplam can kaybı ise 95 bin 337’e ulaştı.



loading...