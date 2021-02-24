Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Fransa’da 14 Kasım’dan bu yana en yüksek günlük vaka - Son 24 saatte 31 bin 519 yeni vaka

- Fransa’da 14 Kasım’dan bu yana en yüksek günlük vaka - Son 24 saatte 31 bin 519 yeni vaka

-Paris’ten detay görüntüler

( PARİS ) - Fransa’da 14 Kasım’dan bu yana en yüksek günlük vaka- Son 24 saatte 31 bin 519 yeni vaka PARİS

Hastane Lyon Bild Gesi Sokağa Çıkma Yasağı 


- Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 31 bin 519 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 605 bin 181’e ulaştı. Ülkede geçtiğimiz sene 14 Kasım’dan bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçti. Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vakalar yeniden yükselişe geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 31 bin 519 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 661 bin 410’a ulaştığı bildirildi.
Son 24 saatte 277 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 85 bin 321’e yükseldi. Ülke genelinde 3 bin 436’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 614 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Fransa’da geçtiğimiz sene 14 Kasım’da tespit edilen 34 bin 32’i vakanın ardından son 24 saatte en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Alpes-Maritimes bölgesinin ardından Fransa’nın Kuzey bölgesinde yer alan Dunkerque şehrinde ve Hauts-de-Flandre bölgesinde, 2 hafta boyunca hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Ülke genelinde ise 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı