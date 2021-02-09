Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Fırtınanın uçurduğu çatı, başka bir binanın üzerinde saatlerce asılı kaldı

Fırtınanın uçurduğu çatı, başka bir binanın üzerinde saatlerce asılı kaldı

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Polis Şiddetli Fırtına Polis Ekipleri 

-Asılı kalan çatıdan görüntü
-Polis ekiplerinin megafonla uyarılarda bulunması
-Trafiğe kapatılan caddeden görüntü
-Vincin çalışmasından görüntü

( KOCAELİ )- Asılı kalan çatının düşmesi vinçle engellendi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına neticesine, bir binanın çatısı başka bir binanın üzerine uçtu. Saatlerce binanın üzerinde asılı kalan çatı, vinç yardımıyla sabitlendi. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın çatısı, etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle yanında bulunan binanın üzerine uçtu. Olayı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bilirdi. İhbar üzerine adrese tedbir amaçlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, binanın üzerine asılı kalan çatının sallanması sebebiyle düşme tehlikesine karşı caddeyi trafiğe kapattı, bölgeye yayaların girmesini de engelledi. Ekipler, caddede pak halinde bulunan araçların, bulunduğu yerden kaldırılması için megafonla uyarılarda bulundu. Daha sonra bölgeye çağrılan vinç yardımı ile düşme tehlikesi bulunan çatı, binaya sabitlendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı