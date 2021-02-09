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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Fırtına etkisini kaybetti, vatandaşlar güzel havanın tadını çıkartıyor

Fırtına etkisini kaybetti, vatandaşlar güzel havanın tadını çıkartıyor

Denizden detaylar

-Tekne ve kayıklardan detaylar
-Sahilde yürüyen vatandaşlar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da etkili olan fırtına etkisini kaybederken, vatandaşlar sahilde güzel havanın tadını çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra dün akşam saatlerinde Tekirdağ’da yağmurla birlikte fırtına etkili oldu. Fırtınayla birlikte etkili olan yağış bir süre sonra etkisi kaybederken, Süleymanpaşa İlçesinde sabah saatlerinde güneş yüzünü gösterdi. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, maskelerini takarak sosyal mesafe kurallarına riayet ederek sahile indi. Çocukları ve aileleriyle sahile inen vatandaşlar, deniz havası eşliğinde yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini çıkardı. (HLD-
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