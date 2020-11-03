Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- First Lady Melania Trump oyunu kullandı

- First Lady Melania Trump oyunu kullandı

Melania Trump oy kullanmak için içeri girişi

Nadan Irak 

-Trump'ın oy kullanmasının ardından binadan ayrılışı
-detay

( FLORIDA ) FLORIDA

- ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, başkanlık seçimleri için oyunu kullandı. First Lady, gazetecilerin kime oy verdiği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı. ABD’de 59. Başkanlık seçimleri için halk sandık başında. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl oy kullanma işlemi, erken oy verme ve posta yoluyla yapıldı. Oy kullanma işlemleri eyaletten eyalete değişkenlik gösterirken bugün ise posta yolu ile oy kullanmayanlar sandık başına gidiyor. Seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti’nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump da Florida'da oy kullanmak için sandık başına gitti. 50 yaşındaki First Lady, West Palm Beach şehrinde bulunan Morton and Barbara Mandel Recreation Center'da oyunu kullandı. Melania Trump, gazetecilerin kime oy verdiği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı