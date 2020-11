- First Lady Melania Trump oyunu kullandı

-Trump'ın oy kullanmasının ardından binadan ayrılışı

- ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, başkanlık seçimleri için oyunu kullandı. First Lady, gazetecilerin kime oy verdiği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı. ABD’de 59. Başkanlık seçimleri için halk sandık başında. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl oy kullanma işlemi, erken oy verme ve posta yoluyla yapıldı. Oy kullanma işlemleri eyaletten eyalete değişkenlik gösterirken bugün ise posta yolu ile oy kullanmayanlar sandık başına gidiyor. Seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti’nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump da Florida'da oy kullanmak için sandık başına gitti. 50 yaşındaki First Lady, West Palm Beach şehrinde bulunan Morton and Barbara Mandel Recreation Center'da oyunu kullandı. Melania Trump, gazetecilerin kime oy verdiği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.



