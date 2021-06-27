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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
- Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

- Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

-Benat’ın gözaltına alındığı anlar

( BATI ŞERİA ) BATI ŞERİA

İstifa Protesto Güvenlik Güçleri Kamera Gözaltı 


- Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybeden Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltına alınma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat, 3 gün önce Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti. Filistin'de büyük tepkilere neden olan olayın ardından Benat’ın gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler, sivil giyimli güvenlik güçleri tarafından Benat’ın gözaltına alındığı görülüyor. Öte yandan Benat'ın hayatını kaybetmesinin ardından Batı Şeria'da başlayan protestolar devam ediyor. Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil ve Beytüllahim kentlerinde yüzlerce kişi, bugün de Benat'ın ölümünü protesto etti. Protestocular Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a tepki göstererek, istifaya çağırdı.
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