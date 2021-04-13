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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
- Filistin'de Ramazan'ın ilk teravih namazı kılındı - Gazze'de binlerce kişi, teravih namazında camileri doldurdu

- Filistin'de Ramazan'ın ilk teravih namazı kılındı - Gazze'de binlerce kişi, teravih namazında camileri doldurdu

- Gazze'de teravih namazı kılınan camilerden görüntüler

Seccade Teravih Namazı Kamera Havai Fişek Irak 

-- Çocukların Ramazan ayı kutlamasından detaylar

( GAZZE ) - Filistin'de Ramazan'ın ilk teravih namazı kılındı- Gazze'de binlerce kişi, teravih namazında camileri doldurdu GAZZE

- Filistin'in Gazze kentinde binlerce kişi, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte kentte ilk teravih namazını kıldı. Filistin'in Gazze kentinde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl Ramazan ayında camilerin ibadete kapatılmasının ardından kentte vatandaşlar teravih namazı kılamamıştı. Bu yıl yetkililer tarafından Covid-19 önlemleri kapsamında teravih namazlarına izin verilmesinin ardından camiler dolup taştı. Gazze'de binlerce vatandaş, Ramazan ayının ilk teravih namazı için kentteki camilere akın etti. Filistin Vakıflar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teravih namazı için camilere gelen vatandaşları, "seccade getirmek, maske takmak ve saflar arasında boşluk bırakmak" gibi tüm kurallara ve önleyici tedbirlere uymaya çağırdı. Gazze'de çocuklar Ramazan ayının gelişini kutladı Gazze'de iftar ve teravih sonrası kent sokaklarında toplanan çocuklar, havai fişekler atarak ve yöresel şarkılar söyleyerek Ramazan ayının gelişini kutladı. Çocukların eğlence dolu kutlamaları ise kameralara yansıdı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze kentinde toplam vaka sayısının 84 bin 579’a, toplam can kaybı sayısının ise 702'ye ulaştığı belirtildi.
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