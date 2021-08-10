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- Filistin’de Covid-19 aşısı olmayı reddeden çalışanlara ücretsiz izin verilmesi planlanıyor
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Filistin’de Covid-19 aşısı olmayı reddeden çalışanlara ücretsiz izin verilmesi planlanıyor

- Filistin’de Covid-19 aşısı olmayı reddeden çalışanlara ücretsiz izin verilmesi planlanıyor

-Iştiyye’nin açıklamaları

( RAMALLAH ) RAMALLAH

Tedbirler Aşı Hükümet Kullar Yüz Yüze 


- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Covid-19 aşısı olmayı reddeden çalışanlara ücretsiz izin vermeyi düşündüklerini açıkladı.
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Ramallah'ta düzenlenen hükümet oturumu sırasında korona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Iştiyye, "Yeni bir salgın dalgasının patlak vermesine karşı toplumun güvenliğini korumak, yeni tedbirlere ve kapatmalara geri dönmek zorunda kalmamak için virüse karşı aşı yaptırmayanlara karşı tedbirler alacağız. Bakanlar Kurulu'nda aşı yaptırmak istemeyenlere salgın bittiğinin duyurulmasına kadar ücretsiz izin verileceği yönünde bir öneri var" dedi.
Iştiyye, "Normal hayatımıza, okullarda ve üniversitelerde yüz yüze eğitimin geri dönmek için aşıyı henüz almamış olan herkesin ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunan merkezlerde hızla aşı olmasını gerektiriyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan resmi verilere göre Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Covid-19 aşısı uygulanan Filistinli sayısı 614 bin 176'ya ulaştı.
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