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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
- Filipinler'i vuran Vamco Tayfununda ölü sayısı 67’ye yükseldi

- Filipinler'i vuran Vamco Tayfununda ölü sayısı 67’ye yükseldi

olay yeri

(MANILA) MANILA

Sel Felaketi Gesi Felaket 


- Filipinler’i vuran Vamco Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67’ye yükseldi. Filipinler'i vuran ölümcül Vamco Tayfunu nedeniyle ölü sayısı artmaya devam ediyor. Tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısı 67’ye yükselirken, Vamco 4 yıldan beri ülkeyi vuran en şiddetli tayfun oldu. Bazı bölgelerin hala sular altında olduğunu açıklandı. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkede en çok etkilenen ve çok sel yaşanan bölge olan Cagayan Vadisi’ndeki durumu incelemek için Tuguegarao kentine geldi. Filipinler Afet Yönetimi Ajansı Sözcüsü Mark Timbal, “Sadece Cagayan Vadisi’nde 22 kişi hayatını kaybederken, Luzon’da 17, Metro Manila’de 8, geri kalan 20 kişi ise farklı bölgelerde hayatını kaybetti. 11 kişi hala kayıp. Yaklaşık 26 bin ev kullanılmaz hale geldi” ifadelerini kullandı. Cagayan Valisi Manuel Mamba ise, "Yaşanan sel son 45 yılda yaşadığımız en kötü sel felaketi. Her yıl durum kötüleşiyor" dedi.
Arama kurtarma çalışmalarının Magat Dam bölgesinde yoğunlaştırıldığı duyuruldu.
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