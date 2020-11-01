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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Filipinler'i vuran Goni Tayfunu'nda ölü sayısı 10’a yükseldi

Filipinler'i vuran Goni Tayfunu'nda ölü sayısı 10’a yükseldi

-Tayfunun verdiği zarardan görüntüler

(MANILA) MANILA

Lyon Bild Gesi Başkent Gori 


- Filipinler’i saatte 225 kilometre rüzgar hızı ile vuran Goni Tayfunu'nda can kaybı 10’a yükseldi. Bu yıl dünyanın en güçlü tayfunu olan kategori 5 seviyesindeki Goni, saatte 225 kilometre rüzgar hızı ile Filipinler'in Bicol bölgesinde karaya çıkmıştı. Yetkililer, tayfunda ilk belirlemelere göre devrilen ağaç ve taşan nehirler nedeni ile en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı. Goni’nin Bicol bölgesinin ardından başkent Manila'nın bulunduğu Luzon Adası’na ilerlediği sırada 6 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 10’a yükseldi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin arasında 5 yaşındaki 1 çocuğun da olduğunu bildirdi. Goni’nin ülkede 19 ile 31 milyon kişiyi etkilenmesi beklenirken, yaklaşık 347 bin kişi tahliye merkezlerine sevk edildi. Tayfun, nedeni ile Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı 1 gün süreyle kapatıldı. Öte yandan Goni Tayfunu'nun 2013'te 6 bin 300'den fazla kişinin ölümüne neden olan Haiyan'dan bu yana Filipinler'i vuran en güçlü tayfunlardan biri olduğu belirtildi.
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