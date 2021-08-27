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FETÖ’nün ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
FETÖ’nün ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ’nün ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Zanlıların görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Akalan Gözaltı Terör Örgütü Avcılık Silahlı Terör Örgütü 


- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 32 ilde FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına yönelik 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki yapılanmasına yönelik gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 36’sının daha önceden görevden uzaklaştırılmış olduğu belirtilirken, 5 şüphelinin halen görevde olduğu ifade edildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 5’i halen görevde, 36’sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 36 astsubay olmak üzere toplam 41 şüphelinin Ankara merkezli 32 ilde 27.08.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.
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