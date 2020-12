Fethiye'de 35 göçmen yakalandı

-- can yeleklerinden görüntüler

-- detaylar



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmeni inşaatta yakalandı. Foça Mahallesi'ndeki bir inşaatta bir grup insan görenler vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından inşaata yapılan aramda, inşaatın bodrum ve birinci katında 6 çocuk ve 4 kadının bulunduğu Suriye, İran, Mısır ve Afgan uyruklu 35 göçmen yakalandı. İlçe emniyet müdürlüğüne getirilen 35 göçmen işlemlerinin adından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. Öte yandan bazı göçmenlerin eşyalarının yanında can yeleği ev can simidi bulundurduğu görüldü.

(MY-BT-)



loading...