Festival iptal edildi, toplanan kaynak orman yangınları için kullanılacak

- Sivas’ta her yıl düzenlenen 5 Ağustos Gardaşlık Festivali ülke genelinde çeşitli yerlerde meydana gelen yangınlar nedeniyle iptal edildi. Festival için toplanan kaynağın ise Orman İşletme Müdürlüğü fonuna aktarılacağı açıklandı. Ülke genelinde çeşitli illerde yaşanan orman yangınları vatandaşları derinden üzüyor. Bazı illerde düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri de orman yangıları nedeniyle erteleniyor. Sivas’ta her yıl coşkuyla kutlanan ‘Gardaşlık Festivali’ de yaşanan yangınlar nedeniyle iptal edildi. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sivas Tarihi Valilik Binası Vali Ahmet Muammer Bey Toplantı Salonunda gerçekleştirilen basın toplantısına Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

“Birçok program planlama yaptık’’ Vali Salih Ayhan burada yaptığı açıklamada, “2019 yılında ulusal ölçekte çok dikkat çekici bir organizasyondu. Gerçekten hemşirelerimizi kucaklayan herkesin içselleştirdiği, benimsediği ve ilimizin de tanıtımı açısından güzel bir organizasyon oldu. Bunu da geleneksel bir hale getirerek şehrimizin bünyesine kazandırmış olduk. 2020 yılında dünyamızı kuşatan küresel salgın illeti gölgesinde gerçekleştirdik ama biraz daha sembolik olarak gerçekleştirdik. Çok insan yoğunluklu çok kalabalık ortamlarda yapamadık. Bu yıl salgınlar mücadele umut verici olunca, iyi bir noktaya gelince bu senede boş geçirmemek adına gurbetçilerimizin katılımını da görerek onlarında isteklerini dikkate alarak bu yıl yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Konserlerden söyleşilere halaylardan ödül törenlerine kadar hemşehrilerimizle gardaşlık kültürünü en güzel şekilde hissedebileceğimiz birçok program planlama yaptık’’ dedi.

“Yüreğimiz yanıyor’’ Vali Ayhan, “Bugünlerde orman yangılarıyla ilgili olarak büyük bir mücadele vermekteyiz. Maalesef üzüntüyle takip ediyoruz ve yüreğimiz yanıyor. Tabi oradan gelen talepleri, araç ve ekipman taleplerini karşılamaya destek olmaya çalışıyoruz. Sivas Belediyemizin ve diğer kurumlarımızın birçok aracı o bölgede çalışmaktadır. Türkiye’mizin bu durumunu göz önünde bulundurarak, bir bölgemizde ki bu hüzünlü durum, yüreğimizin yandığı bir hususu olduğundan dolayı Belediye başkanımız ve arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirme sonucunda da birkaç gün sonra yapacağımız Gardaşlık Festivalimizi bu yıl için yapılmaması yönünde bir karar almış bulunuyoruz. Orada bu sıkıntılar sorunlar varken bizim burada tebessüm etmememiz, eğlenmemiz burada hoş bir vakit geçirmemizin de çok hoş olmayacağını düşünerek heyetimizle istişare ederek vatandaşlarımızın da anlayış göstereceğini bu duyguyu anlayacağını düşünerek bu yıl sadece sanal ortamda kutlayacağımızı söyleyebilirim’’ şeklinde konuştu.

“Teyakkuzdayız’’ Vali Salih Ayhan, “Sponsorlarımızla da yapılan istişare sonucunda da festival için toplanan kaynağın tamamını Manavgat’ta, Antalya’da, Mersin’de ki yangınlar için Orman Genel Müdürlüğümüzün oluşturacağı fona aktaracağımızı söyleyebiliriz. Sivas’ta da ormanlarda mangal yakmayı semaver yakmayı yasakladık. Tabi kontrol edilebilir şehir merkezlerinde ki mesire alanlarını da buralarda bir kısıtlama söz konusu değil. Özellikle bizim kuzey bölgemizde Koyulhisar’da batı taraflarında güney taraflarında ormanlarımızla ilgili emniyetimiz, jandarmamız Orman İşletme Müdürlüğümüzle birlikte çok hassasiyetle takip ediliyor. Günlük drone uçurarak bölgeleri tarıyoruz. Hamd olsun bizim şimdilik bir sıkıntımız yok. Yanan bölgelerde tabi ki bilemiyorum ama adli ve idari soruşturmalar elbette vardır çok yüksek ihtimalle bir sabotaj olduğu çok aşikardır. Bunun için de çok ciddi bir teyakkuzda olduğumuzu söyleyebilirim’’ ifadelerini kullandı. “Ülkemiz bu zor süreci de atlatacak’’ Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, “Sivaslılar olarak her yıl düzenli olarak kutladığımız ve 2019 yılından itibaren de pandemi şartları oluşmasaydı amatör ruhtan ayrılmadan daha profesyonelce öncelikle ulusal daha sonra uluslararası çapta kutlayacağımız 5 Ağustos Gardaşlık Festivalini bu sene güney sahillerimizde ki ciğerlerimizi yakan orman yangınlarımız sebebiyle gardaşlık kültürüne uygun olarak iptal ettik. İnşallah ülkemiz bu zor süreci de atlatacak. Devletimiz tüm imkanları ile birlikte sahada yangınla mücadele ediyor. Bizde AFAD İl Müdürlüğümüzle birlikte talep edilen araçları Manavgat’a gönderdik. Orman Bakanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ile irtibatta olarak AK Partili Belediyeler olarak başlattığımız kampanya çerçevesinde inşallah bu noktada bizde belediye olarak destek olacağız” dedi.