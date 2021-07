- Fazıl Say Ayvalık’ta sahne aldı

- Ünlü Piyanist fazıl Say, 18 ay sonra ikinci konserine Ayvalık'ta açık havada verdi. Say, yoğun ilgi gördü. Ayvalık Belediyesi’ne ait amfi tiyatroda binlerce Ayvalıklının ayakta alkışladığı konserde yeni bestelerine de yer veren Fazıl Say, piyanosuna dokunduğu parmak uçlarıyla binlerce kişiyi kendine bir kez daha hayran etti. Her dönemden her ülkeden parçalar çalan Say, orman yangınlarına dem vurarak çok üzüldüğünü bir an önce yangınların sönmesini dilediğini dile getirdi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve zarif eşi Canan Ergin ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner' de konseri izleyenler arasındaydı. İKSV'de ilk kez çalacağı bestesini de sahnede ön seslendirme olarak adlandırarak Ayvalık halkıyla paylaşan Fazıl Say, konser bitiminde uzunca süre ayakta alkışlandı. Ayvalık Belediyesi’ne de uzunca bir aradan sonra müzisyenlere ve sanatçılara sundukları fırsatlarla organizasyonlar için teşekkür eden Say, iki saatlik performansıyla unutulmaz bir geceye imza attı. (SS-EME-