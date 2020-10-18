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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
- Fatih’te polisten kaçan şüpheliler 1 kilodan fazla uyuşturucu ile yakalandı

- Fatih’te polisten kaçan şüpheliler 1 kilodan fazla uyuşturucu ile yakalandı

Güvenlik kamera görüntüsü

Uyuşturucu Akalan Kamera Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Zanlıların emniyetten çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te polisin dur ihtarına uymayıp kaçan şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 1.5 kilo uyuşturucu gele geçirildi. Fatih’te polis ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin dur ihtarına uymayan otomobildekiler, dışarıya bir poşet atarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından araçta bulunan Mehmet Y. ile Savaş B. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üstlerinde ve araçtan atılan poşette yapılan aramalarda bin 730 TL ile 1 kilo 575 gram ecstacy, 34.45 gram kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mehmet Y. ile Savaş B. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (SK - ÖFA
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