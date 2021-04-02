Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 'Dünya Otizm Farkındalık' gününde maviye büründü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntü
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( İSTANBUL ) Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, "Dünya Otizm Farkındalık" gününde maviye büründü İSTANBUL
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Dünya Otizm Farkındalık gününe dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla mavi renklerle ışıklandırıldı. İstanbul'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık gününe dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi renklerle gece boyunca ışıklandırıldı.
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