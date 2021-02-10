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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Fas ile İspanya arasında İHA’lı uyuşturucu kaçakçılığı - İnsansız hava aracı ile uyuşturucu kaçakçılığı yapan çete, İspanya polisi tarafından yakalandı

- Fas ile İspanya arasında İHA’lı uyuşturucu kaçakçılığı - İnsansız hava aracı ile uyuşturucu kaçakçılığı yapan çete, İspanya polisi tarafından yakalandı

- İspanya polisi tarafından düzenlenen operasyondan görüntü, detay

( RABAT ) - Fas ile İspanya arasında İHA’lı uyuşturucu kaçakçılığı- İnsansız hava aracı ile uyuşturucu kaçakçılığı yapan çete, İspanya polisi tarafından yakalandı RABAT

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- Fas’ın Tanca şehri ile sınırı olan İspanya’nın Ceuta şehri arasında insansız hava aracı

kullanarak uyuşturucu kaçakçılığı yapan çete, İspanya polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. İspanya polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda akıl almaz bir olay yaşandı. Fas ile İspanya arasında insansız hava aracı

kullanarak uyuşturucu kaçakçılığı yapan çete, İspanyol polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Ceuta Polis Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bir süredir takip edilen çetenin pazartesi günü gerçekleştirilen operasyon ile çökertildiği kaydedildi. Açıklamada, kaçakçılık yapan çetenin Fas’da ürettikleri uyuşturucuyu, İHA'lar ile Fas'ın Tanca şehri ile kara sınırı olan İspanya’nın Ceuta şehrine kaçırarak, Avrupa’ya sokmaya çalıştığı ifade edildi. İHA’lar sınırı 15 dakikada geçiyordu Açıklamada, kaçakçılık çetesi uyuşturucuları İHA kullanarak taşıdığında iki ülke arasındaki sınırı, 15 dakikadan kısa bir sürede geçerek hem işlerini daha kazançlı bir hale getirdiğine, hem de yakalanma riskini azalttığına dikkat çekildi. İHA’lar 25 kiloya kadar uyuşturucu taşıyordu İspanya Soruşturma Makamı, kaçakçılık için kullanılan havayolunun çift taraflı kullanıldığını açıkladı.
Yetkililer, ağırlıkları 4 ile 25 kilo arasında değişen paketlerle Ceuta’dan Fas'a "Karkoubi" olarak da bilinen "Rivotril" taşıyan İHA'lar Fas’tan dönüşte ise Hint keneviri yüklenmiş şekilde geri döndüklerini belirtti.
7 İHA ele geçirildi Eylül ayından itibaren çeteye yönelik soruşturma çerçevesinde devam eden çeşitli operasyonlarda, 4 yarı endüstriyel ve 3 ticari İHA’nın ele geçirildiği ifade edildi. Aynı zamanda şu ana kadar 4 kişi ise operasyonlar kapsamında tutuklandı.
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