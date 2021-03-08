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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Falçata ile yüzü kesilen Ukraynalı kadın ‘Kadınların böyle birlik olması çok iyi’

- Falçata ile yüzü kesilen Ukraynalı kadın ‘Kadınların böyle birlik olması çok iyi’

-Basın açıklamasından görüntüler

Ayetler Yürüyüş Yolu Kadın Cinayetleri Cinayet Saldırı 

-- Ukraynalı Anna Butim ile röportaj

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen yürüyüşe kocası tarafından yüzü falçata ile kesilen Ukraynalı Anna Butim’de katıldı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi yürüyüş yolunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve kadın cinayetlerini durdurmak adına yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüşe Kadın Meclisleri üyeleri, kocası tarafından falçatayla saldırıya uğrayan Ukraynalı Anna Butim ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Kadın cinayetlerini durdurmak ve şiddete maruz kalan kadınlar için toplandıklarını belirten meclis üyelerinden Tuana Gençer, “Bizler yıllardır sadece 8 Mart'ta değil her gün meydanlarda, adliyelerde, üniversitelerde, iş yerlerinde mücadele ediyoruz. Ama 8 Mart Dünya Kadınlar günü hepimiz için tarihsel bir öneme sahip. Şimdi de asla yalnız yürümeyeceksin diyen tüm kadınlarla birlikte Dünya Kadınlar Günü için bir aradayız” dedi.
Kocası tarafından yüzü falçata ile kesilen ve yüzü bir bölümü felç kalan Ukraynalı Anna Butim, “Kadınların böyle birlik olması çok iyi. Kadınlar bana yardımcı oluyorlar. Benimle mahkemeye geliyorlar, çok mutluyum. Kadınlar çok iyi. Kadınlar günü kutlu olsun. Buradaki kadınlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Basın açıklamasının ve yürüyüşün ardından slogan atan kadınlar olaysız bir şekilde dağıldı. (FK-BCT-
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