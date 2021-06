Eyüpsultan’da kadın ve çocuklara özel boğaz turu

-Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Eyüpsultan’da kadın ve çocuklara özel olarak düzenlenen boğaz turu bugün itibariyle başladı.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan boğaz turları, kademeli normalleşme kapsamında teknenin yarı kapasitesi katılımcı ile gerçekleşti. Eyüpsultan Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ancak geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen kadın ve çocuklara yönelik boğaz turu, kademeli normalleşme kapsamında yeniden başladı.

Yaklaşık 250 vatandaşın katıldığı, kadın ve çocuklardan oluşan tur, Eyüpsultan İskelesi’nden başladı.

Ücretsiz olarak düzenlenen boğaz turu etkinliğinde yolculara simit, meyve suyu ve çay gibi ikramlarda bulunuldu. Korona virüs salgını dolayısıyla evlere kapanan kadın ve çocuklar, boğazın keyfini doyasıya çıkarırken Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de vapura gelerek kadınları ve çocukları selamladı. Köken, tura katılanlara iyi yolculuklar diledi. "Hanımefendilere motivasyon katkısı yapmak istedik" Boğaz turunun 2 saatten fazla süreceğini belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bugün yağmurlu güne denk geliyor ama olsun. Yazın yağmuru da güzel okuyor. Geçen sene pandemiye denk geldi. Vatandaşlarımız evlerinde çok sıkıldılar. Şimdi geminin kapasitesinin yarısı kadar bir kesimde hanımefendileri alıp iki buçuk saatlik boğaz turu yaparak hem onlara motivasyon oldun hem de sağlıklı günlere kavuşacağımızın sinyali olsun istedik” açıklamalarında bulundu. Eyüpsultan Belediyesi’ne teşekkür eden ve böyle etkinliklerin devamının gelmesini isteyen terzi Vildan Öztürk, “Bu etkinliğinin üstelikte denizde, gemide olması çok daha güzel oldu. Hem temiz bir hava alabilmek hem bundan yararlanabilmek hepimiz için güzel oldu. Komşularım, arkadaşlarım ve teyzemin kızıyla grup olarak geldik” dedi.

İlk defa boğaz turu yapacağını söyleyen 9 yaşındaki Nisan Üzer, “Annemle, yengemlerle, kuzenimle geldik. Her zaman bilgisayar oynamaktan sıkılmıştım. Arkadaşlarımla dışarı çıkamamıştım, çok sıkılmıştım. O yüzden bu çok güzel oldu” diye ifade etti.

Bugün ilki gerçekleştirilen boğaz turunun 1 Temmuz’a kadar devam edeceği duyuruldu. Her pazartesi, salı ve çarşamba günleri yapılacak boğaz turlarına, her seferde yaklaşık 250 kadın ve çocuk katılabilecek.