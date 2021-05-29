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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Evlerden ziynet eşyası çalan kadınlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Evlerden ziynet eşyası çalan kadınlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Şahısların eve girmesi

Ya Sonra Ziynet Eşyası Akalan Kamera Hırsız 

-Şahısların adliyeye sevk edilişi

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de 4 evden 230 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Kentte 4 ayrı ikametten toplam 230 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olayları ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda eşkalleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda olayların şüphelisi olan G.D.Ç. ve L.P. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüpheli şahısların hırsızlık için bir eve girmesi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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