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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına domuz eti yedirildiğini öğrenince sinir krizi geçirdi

Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına domuz eti yedirildiğini öğrenince sinir krizi geçirdi

Ailelerden görüntü

Güvenlik Güçleri Domuz Eti Terör Örgütü Irak 

-Gerginlikten görüntü
-HDP’li üyenin ailelere tepkisi
-Mevlüde Üçdağ konuşması
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 435’inci devam ederken aileler, PKK’nın çocuklarına domuz etti yedirdiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 435’inci gününde devam ederken, Keziban-Mehmet Yalçın çiftinin kızları Yasmin Yalçın'ın, Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olması diğer ailelerin umutlarını da yeşertti. Yalçın ailesi, çocuklarına kavuşmalarının ardından evlat nöbetine devam eden aileleri çadırda ziyaret etti. Anne Yalçın kızının PKK’nın kendilerine domuz eti yedirip aç bıraktıklarını söylediğini aktardı. Keziban Yalçın, bu durumu evlat nöbetindeki aileler paylaşınca aileler, sinir krizi geçirirdi, HDP’liler ile kısa süreli gerginlik yaşandı. Evlat nöbetindeki anne Mevlüde Üçdağ, bütün çocukların gelmesi çağrısında bulundu. Üçdağ, “Bak domuz eti yediriyorlar. Biz doğru adresteyiz, biz buradan kalkmayacağız. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Tek bir evladımız dağda kalmayıncaya kadar biz bu mücadelemize devam edeceğiz. Evlatlarımızı o zalimlerin elinden kurtaracağız” dedi.
(RK-YRT
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