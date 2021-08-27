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Evlat nöbetindeki acılı anne Güzide Demir: “Oğlum kaçmak isterken PKK’lılar onu yakalayıp yaktı”
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki acılı anne Güzide Demir: “Oğlum kaçmak isterken PKK’lılar onu yakalayıp yaktı”

Evlat nöbetindeki acılı anne Güzide Demir: “Oğlum kaçmak isterken PKK’lılar onu yakalayıp yaktı”

HDP il binasından görüntü

Evlat Nöbeti Güvenlik Güçleri Akalan Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Evlat nöbetindeki ailelerden görüntü
-Güzide Demir konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 725. gününe girerken, 5 yıl önce terör örgütü tarafından oğlu zorla dağa kaçırılan anne Güzide Demir, oğlunun kaçmak isterken PKK’lılar tarafından yakalanarak ayağının yakıldığını belirterek, oğlunu HDP ve PKK’dan istediğini söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 725. gününde de sürüyor. Diyarbakır'dan oğlu 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz’in gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

“Oğlumu yaktılar” Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP’den istediğini belirten anne Demir, "HDP çocuğumu kandırdı dağa kaçırdı. Gitti ve bir daha kendisinden haber alamadık. Benim çocuğum orada ayakları yandı sakat oldu. PKK’lılar kaçmak isterken onu yakalayıp yaktılar. Bir fırsatını buldu beni aradı, ‘Anne gelin beni götürün’ diyordu. Ben ve burada bulunan aileler bu mücadelemizi çocuklarımız gelinceye kadar devam edeceğiz” dedi.
“Aziz ölmeden seni göreyim seni çok özledim” Oğluna teslim olması için de çağrıda bulunan anne Demir, “Aziz oğlum neredeysen gel bak çocuklar hepsi teslim oluyorlar, neredeysen gel orası senin yerin değil. Sende gel güvenlik güçlerine teslim ol. Aziz ölmeden seni göreyim seni çok özledim, orada kardeş kardeşi öldürüyor gel eve. Gel seni yetim büyüttüm gel ne olur” diye konuştu.

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