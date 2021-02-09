Evladının hasretine dayanamayan acılı anne röportaj sırasında baygınlık geçirdi

-Aileden görüntü

-Tahsin Ertaş konuşması

-Perişan ertaş konuşması ve baygınlık geçirmesi

-Perihan ertaş'ın ambulansa götürülemesi

-Ailelerin ellerinde pankartlarla slogan atması



( DİYARBAKIR )- HDP önünde evlat nöbeti eylemine katılan aile sayısı 200'e yükseldi- HDP önündeki ailelere katılım çığ gibi sürüyor DİYARBAKIR



- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine, bir aile daha katıldı.

Eylemin 526’ncı gününde sayı 200’e ulaştı.. Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 526’ncı gününde de devam ederken, evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Van’dan Diyarbakır’a gelen Perihan ve Tahsin Ertaş çifti 2014 yılında üniversite 3. sınıf öğrenicisiyken terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen oğlu Yusuf için eyleme katıldı.

''Biz çocuğumuzu almaya geldik'' Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldüğü ve 7 yıldır kendisinden hiç haber alamadıklarını belirten baba Tahsin Ertaş, ''Van’dan buraya geldim çocuğum için. Çocuğum okuyordu, o zaman kandırmışlar, beynini yıkamışlar. Biz çocuğumuzu almak için buraya HDP il binası önüne geldik, almadan da gitmeyeceğiz. Oğluma sesleniyorum kaçıp gelsin ve güvenlik güçlerine teslim olsun'' dedi.

Anne röportaj sırasından baygınlık geçirdi Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan ve oğlunu çok özlediğini aktaran anne Perihan Ertaş röportaj sırasında baygınlık geçirdi. Acılı anne, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale edilmek üzere ambulansa alındı. Ertaş ailesi daha sonra HDP il binası önünde kurulan çadıra geçerek eyleme katılırken, HDP il binası önünde pankart açan evlat nöbetindeki aileler ise '200 aile burada, ikiyüzlü HDP nerede' diyerek slogan attı. (SI-YRT



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