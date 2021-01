Evinin bodrumunu mermer atölyesine çevirdi

-Atölyeden görüntü

-Mermeri işlerken görüntü

-Röportaj

-Detay görüntüler



( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE) İSTANBUL



- Sarıyer’de yaşayan 75 yaşındaki Mustafa Yıldız, hiçbir eğitim ve yardım almadan öğrendiği mermer işçiliğini adeta sanata dönüştürüyor. Evinin bodrum katını atölyeye çeviren Yıldız, burada kendi imkanlarıyla üretim yapıyor. İstanbul’a geldiğinde Dolmabahçe Sarayı’nın girişindeki mermer işçiliğinden etkilenerek tanıştığı sanat ile mermere adeta hayat veren 75 yaşındaki Mustafa Yıldız, Sarıyer’de atölye haline getirdiği evinin bodrum katında birbirinden güzel eserler yapıyor. Evinin bahçesinde, mermer oymasından el emeği çeşmeler ve kuş yuvaları yapan Yıldız, hiçbir eğitim ve yardım da almadı. Emekli olduktan sonra taş ve mermer oymacılığı yaparak mermeri nakış gibi işleyen Yıldız’ın bu işten hiçbir maddi kazancı da yok. Tüm zorluklarına rağmen işi tek başına öğrenen Mustafa Yıldız, bu işi öğrenmek isteyenlere öğretebileceğini ifade etti.

“Benim çıraklığım yok, aslına uygun, hatta daha iyisini yaptım” İşini severek yaptığını söyleyen Mustafa Yıldız, “1984’te İstanbul’a geldim. Dolmabahçe Saray’ın girişinden çok etkilendim. Hayal ettim ben de böyle bir iş yapabilir miyim? Sonra Emirgan Korusu için bir giriş yapmaya niyet ettim. Başladım ve Allah’ın iziyle onu bitirdim. Şu an yetkililerden haber bekliyoruz. Benim çıraklığım yok, aslına uygun, hatta daha iyisini yaptım. Ben her zaman iyinin iyisini yapmaya çalışırım. Eğer birisi bu işi öğrenmek isterse öğretiriz. Ben bu işten zevk alıyorum zaten sevmesen yapamazsın, severek yapıyorum ben bu işi. Hatta benim hafta sonum olmaz. Pazar günü gelip burada el zımparası yaparım” dedi.

“Çok severek yapıyor ben de gurur duyuyorum” Eşi Aysel Yıldız ise, “Çok severek yapıyor ben de gurur duyuyorum. Her gün sabah erkenden kalkar kahvaltısını yapar işe gidiyormuş gibi atölyeye iner. Senelerdir yapıyor zaten ahşap oymacılığı da yapmıştı. Hiçbir eğitimi de almadı” şeklinde konuştu.





loading...