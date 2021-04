Evinde ölü bulunan uzman çavuş ve arkadaşı cinayete kurban gitmiş

-Belgin Okçu’nun olayı anlatma detayları

( ADANA -ÖZEL)- Çocukluk arkadaşlarının vücuduna eroin enjekte etmişler- Uzman çavuş Mert Okçu’nun annesi Belgin Okçu:- “Keşke böyle bir şey olmasaydı”- “Onlar benim oğlumun çocukluk arkadaşıydı” ADANA



- Adana’da 3 yıl önce evde ölü bulunan uzman çavuş Mert Okçu ve Burak Başar’ın çocukluk arkadaşları tarafından vücutlarına eroin enjekte edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Ailelerin 3 yıldır süren hukuk mücadelesi sonucunda arkadaşlarını öldüren 2 kişi hakkında ‘Kasten adam öldürme’ suçundan ceza verildi.

Anne Belgin Okçu, “İstediğimiz sonucu aldık. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Çünkü onlar çocuğumun çocukluk arkadaşlarıydı. Yanlarına güvenerek gitti” dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 21 Şubat 2018 tarihinde Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, izinli olarak memleketine gelen uzman çavuş Mert Okçu, akşam saatlerinde çocukluk arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı. Mert Okçu, Burak Başar, Levent Can E. ve Soner K., Başar’ın babaannesinin evinde buluştu.O gece eve gelmeyen oğlu Mert Okçu için endişe eden annesi Belgin Okçu, evladını aramaya başladı.

Oğlunun arkadaşlarıyla buluştuğu eve giden anne Okçu, oğlunun ve arkadaşı Burak Başar’ın cansız bedeniyle karşılaştı.Anne Okçu, 112 acil servisi arayarak yardım istedi ancak olay yerine gelen ekipler de 2 arkadaşın eroin kullanımından öldüğünü belirledi. İki arkadaşın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve otopsinin ardından defnedildi.Aile arkadaşlarından şikayetçi olduYaşanan olayın üzerine Okçu’nun ailesi Levent Can E. ve Soner K. hakkında şikayetçi oldu. Levent Can E. ve Soner K. hakkında ‘olası kastla kasten öldürme’ suçundan Adana 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.Arkadaşlarına eroin enjekte ettiklerini kabul ettilerMahkemedeki ifadelerinde ilk başta suçlamaları kabul etmeyen 2 arkadaş, en sonunda ölen arkadaşlarına kendi istekleriyle eroin enjekte ettiklerini söyledi.



3 yıldır süren dava sonunda da geçen 13 Nisan’da karar çıktı. Soner K. ve Levent Can E. hakkında kasten adam öldürme suçundan iyi hal indirimiyle 16’şar yıl 8’er ay hapis ile cezalandırılmalarına karar verildi.

Öte yandan, 2 sanık hakkında TCK 98/2 maddesi gereğince de 3’er yıl hapis cezasına bunun da iyi hal indirimiyle 2’şer yıl 6 aya düşürülmesine karar verildi.

Sanıklar tutuklanmazken haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildi.

“İstediğimiz sonucu aldık”Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na



açıklamalarda bulunan uzman çavuş Mert Okçu’nun annesi Belgin Okçu, istediği sonucu aldıklarını belirterek, “İstediğimiz sonucu aldık. Somut delillerle ancak bu kadarına ulaşabildik. Aslında onların tam bir itirafı olmuş olsaydı veya ilk gece sorguya alınsalardı mutlaka gerçekleri söyleyeceklerdi. Tabi sonradan olan bir itirafta suçu ölen kişinin üzerine attılar. ‘Ölen kişiler istedi biz de yaptık’ dediler. Ölen kişinin biri uzman çavuş. Bir uzman çavuş eroini nasıl kullanabilir. Benim oğlum çok zor şartlarda askerlik yapıyordu. 3-4 gün dağa intikale çıkıyordu. 50 kilogram yükle yürüyordu. Böyle bir kişi eroin nasıl kullanabilir. Benim bunu aklım almadı” diye konuştu.

“Oğlumun eroin kullandığına asla inanmıyorum”Oğlunun eroini kendi isteğiyle kullanmış olmasının mümkün olmayacağını da belirten anne Okçu, “Benim oğlum bağımlı olsa krizi olur. Komutanları görür, fark edilir. Mutlaka birileri bunun farkına varırdı. Ben oğlumun kullandığına asla inanmıyorum. O gece oğlum, ‘Anne arkadaşlarım peşimi bırakmıyor, içki verip geleceğim’ demişti bana. Orada olan olayı tabi bilmiyorum. Mutlaka içeceğine bir şey atıp bilinci gidince eroini uygulamışlardır” ifadelerini kullandı.“Çocukluk arkadaşlarının yanına güvenerek gitti”Oğlunun ölmeden önce kendisine ve kız arkadaşına parfüm aldığını, çocukluk arkadaşlarının yanına güvenerek gittiğini söyleyerek, “Amacıma ulaştım. İsterdim ki tam müebbet alsalardı ama olsun. 20’şer yıl kasten adam öldürme suçundan hapis cezası verildi.

Keşke böyle bir şey olmasaydı. Çünkü onlar çocuğumun çocukluk arkadaşlarıydı. Güvenerek gitti. Gidiş o gidiş, ben 24 saat sonra çocuğumun ölüsünü buldum. Benim oğlum hem kendisine hem de kız arkadaşına parfüm almıştı. İntihara kalkışan bir insan alışveriş yapar mı gidip. Eroin kullanan bir kişi askerlik yapabilir mi hiç” dedi.





