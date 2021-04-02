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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Evi yanan vatandaşlar gün ağarınca karşılaştığı manzara sonrası fenalık geçirdi

Evi yanan vatandaşlar gün ağarınca karşılaştığı manzara sonrası fenalık geçirdi

Soğutma çalışmaları

Yaşlı Kadın Nüfus Cüzdanı Gün Işığı Cüzdan Hayvan 

-yaşlı kadının feryatları
-röportajlar
-yanan yerlerden görüntü
-detaylar

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün gece bir evde çıkan yangın kısa sürede diğer evlere sıçrayarak 11 ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler tarafından gece yangın söndürülürken, bilanço gün aydınlanınca ortaya çıktı. Evleri yanan vatandaşlardan bazıları, gün ışığında evlerini yanmış halini görünce fenalaştı. Fenalaşan vatandaşlara 112 ekipleri müdahale etti. 18 mahallesi bulunan 470 haneli Ortaköy Köyü'nün Soylu mahallesinde meydana gelen yangını çıkış nedeni kesinleşmedi. İki ve üçer kattan oluşan 4 binada yaşayan 11 ailenin evleri tamamen yandı. Köy Muhtarı Yaşar Uğural yaptığı açıklamada, “Yangın Soylu Mahallesi'nde gece çıktı. Ekiplere haber verdik. Yangına müdahale ettiler. Evlerinde olan insanları, hayvanlarını tahliye ettik. Can kaybı olmaması bizi teselli etti. Evi yanan vatandaşlar ilk etap da akrabaların evlerinde kalacak. Daha soran, havaların ısınmasıyla mezralarda zaten herkesin evi var oralara bir müddet ikamet edecekler" dedi.
Çıkan yangında iki katlı evi yanan Meryem Keskin feryat ederek göz yaşlarına boğuldu. Keskin, “Evim yandı, mereğim yandı. Şimdi ben nerede duracağım ? Hayvanlarım ne yiyecek ? Param yok pulum yok. Eşim yaşlı bana kim bakacak ? Param yandı, nüfus cüzdanım yandı” diyerek söz yaşlarını tutamadı. Öte yandan itfaiye ekipleri sabah saatlerine kadar soğutma çalışmasını sürdürdü.
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