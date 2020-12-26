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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Evi ile birlikte biriktirdiği kefen parası da yanan vatandaş Türkiye’yi ağlattı

Evi ile birlikte biriktirdiği kefen parası da yanan vatandaş Türkiye’yi ağlattı

Yanan evden detay

Kefen Trol 

-Kemal Güven ile röportaj
-Arşiv görüntüler

( KOCAELİ -ÖZEL)- Yaşadığı konteyner ve paraları yanan vatandaş evsiz kaldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde çıkan yangında yaşadığı konteyner ve biriktirdiği 10 bin TL kefen parası da yanan 63 yaşındaki Kemal Güven gözyaşlarına boğuldu.Olay, 23 Aralık günü, Yenikent Mahallesi Kasap Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal Güven (63) isimli vatandaşın yaşadığı çelik konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Konteynerde bulunan eşyalar ise küle döndü. Yangın sırasında komşusunun evinde olan Güven, haber verilmesi üzerine olay yerine geldi. Konteynerdeki eşyalarının küle döndüğünü gören Güven, itfaiye ekiplerine içeride 10 bin TL parasının olduğunu söyledi.

Daha sonra itfaiye ekipleri içeride kalan eşya parçalarını dışarı çıkarttı. Güven küle dönen eşyaların arasında dakikalarca yanan paralarını aradı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemelerde de paralar bulunamadı.
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