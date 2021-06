Ev hanımı, 30 kişiye istihdam sağladı

-Halıların araçtan indirilmesi ve yüklenmesi

-Halıların leke kontrolüne girmesi, yıkanması, kurutulması için asılması

-Halıların paketlenmesi

-Çalışanlardan detay

-Sırasıyla röportajlar

-Genel ve detay



( ELAZIĞ - ÖZEL)- Elazığ'da 5 çocuk annesi Gönül Eker, kurduğu halı yıkama işinde 30 kişiye istihdam sağlayarak örnek oldu ELAZIĞ



- Elazığ’da 15 yıl önce kendi evinde halı yıkayarak sektöre giren 5 çocuk annesi Gönül Eker, şimdilerde işini büyüterek kurduğu iş yerinde 30 kişiyi istihdam ederek örnek oldu. 5 çocuk annesi Gönül Eker’in (48) hikayesi kadınlara ilham kaynağı oluyor. Ev hanımı olan ve ilk başlarda kendi evinde akrabalarının halılarını yıkamaya başlayan Eker, daha sonra bir işletme açma kararı alarak 2007 yılında sektöre adım adan Göker, ilk etapta küçük bir işletme açtı, zamanla müşteri potansiyelinin artmasıyla birlikte de büyük bir yıkama fabrikası açmaya karar verdi. Özellikle toplumda erkeklerin yapabileceği ve fiziki güç gerektiren bir iş kolunda büyük bir başarı örneği sergileyerek kendi işinin patronu olan Eker, şimdilerde kadın ve erkeklerden oluşan 30 kişiye iş olanağı sağladı. Evinde halı yıkamaya başlayarak sektöre nasıl girdiğini anlatan kadın girişimci Gönül Eker (48), “ Önceleri kendi evimde halılarımı yıkıyordum. Sonrasın da bir iş yeri açmayı düşündüm. Önce küçük bir iş ile başladım, sonra büyüttüm. Şuanda 30’a yakın çalışanımız var. Çocuklarım da çalışıyor. Öncelerde fazla halı yıkayan yer yoktu. O dönemde 10 tane vardı ama şuanda sayısı bayağı arttı. Halıyı getirdikleri zaman önce silkeliyoruz, halı sonra yıkamaya geçiyor. Yıkamadan sonra kurutmaya, oradan paketlemeye gidiyor. En son servise çıkıyor. İstiyorum ki, bütün kadınlar bizim gibi çalışsınlar, ayaklarının üstünde dursunlar” dedi.

Annesine işte yardım eden 25 yaşındaki Ceren Eker ise “ 2007’de bu işe resmi olarak başladık. Ondan öncesinden de kendi evimizde halı yıkıyorduk. Daha sonrasında ek bir gelir olsun ve annem de artık kendi gücümü elime almak istiyorum, dedi.

Şirketi kurduk ve başladık. Tabi ki de çok zorluk çekiyoruz. Biz kadınlar halıları indirip kaldırmada zorluk çekiyoruz. Müşterilerimiz kadın olduğumuz için bize daha güveniyor. Çünkü erkekler bir leke gördükleri görmezden gelebiliyorlar. Her konuda kadınların önde olması gerekiyor. Bunu örnek alıp da bu işe girmeye çalışan bir çok kişi gördük. Biz de onların önünü kesmek yerine onlara önderlik etmeye çalışıyorduk. Kadın her işi başarabilir hatta erkeklerin bile yapamadığı bir çok işleri bizler yapıyoruz ve bizler görüyoruz” diye konuştu.

Uzun yıllardır halı yıkamada çalışan Ufuk Yurttaş ise “ Halı yıkama sektörü özellikle çok basit görünen sektör ama işin aslı öyle değil. Aslına bakarsanız bu işte kadın elinin değmesi çok önemli. Erkeklerin başaramadığı, göremediği bazı lekeleri, kirleri, pisleri kadınlar daha rahat ve yakın bir şekilde görmektedir. Hem çocuklarımız hem de evde yaşayan insanlar sürekli halı ile temas halindeler. Dolayısıyla bunlarda virüs, bakteri oluşması mevcut. Onların nasıl temizlendiğini her vatandaşımızın yakından takip etmesi gerekiyor. Aslında müşterilerimiz sürekli hem halılarının nasıl ve hangi şartlarda yıkandığını görmesi ve ilmediği yerlerde halı yıkatmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

(RY-HİV-