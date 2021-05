Esnaf ve vatandaşlardan Kızılay'dan kan desteği

-kızılayın aracı

-form dolduranlar

-tansiyonu ölçülen esnaf

-Başkan Ahmet Sakbaş'ın konuşması



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- 'Kan herkesin her zaman ihtiyacı' sloganıyla hareket eden ve yılda 4 kez kan ve kök hücre bağışı kampanyası gerçekleştirilen Küçük Sanayi Sitesi’nde esnaf ve vatandaşlar bağışta bulunarak Kızılay’a destek verdi. Senede 4 defa düzenli olarak kan bağışı kampanyası gerçekleştiren Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’nde bağışların her geçen gün artıyor. Düzenlenen kan bağışı etkinliğini Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Lösemi hastası Ömer Dursun için yaptıklarını belirten Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ahmet Sakbaş: “Küçüksan İşletme Kooperatifi olarak ‘Kan herkesin her zaman ihtiyacı’ sloganıyla yola çıktığımız kan bağışı günlerini bugün Küçüksan’da devam ediyoruz. Bunu 3 ayrı periyotta senede 4 defa düzenli olarak yapıyoruz. Esnafımızın katılımı her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımız her geçen gün daha da duyarlı oluyor. Herkesin kana ihtiyacı olduğunu insanlarımıza, esnafımıza, halkımıza lanse ediyoruz. Tabii ki bu temennimiz bu katılımların daha fazla olması. Bu konuda da sosyal medya hesaplarından ve anonslar şeklinde vatandaşları kan vermeye davet ediyoruz. Hedefimiz daha fazla katılımla daha fazla ihtiyacı olan insanlara ulaşmak. Şuanda ortalama kan bağışı sayılarımız iyi gidiyor. Her geçen gün de bu sayılarımız artıyor. Daha da arttıracağımıza inanıyorum. Aynı zamanda kök hücre ile ilgili de bağış yapan insanlarımız var. Bu kök hücre ve kan bağışı konusunda insanlarımızın daha duyarlı olmasını istiyorum. Sanayi esnafımızla sınırlı kalmayı düşünmüyoruz. Tüm halkımızı Küçüksan’daki kan ve kök hücre bağışına davet ediyorum” şeklinde konuştu.

(US-BD)