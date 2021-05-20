ESKİŞEHİR - Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Orman Bölge Müdürü Temel
- Orman Bölge Müdürü Recep Temel'in basın mensuplarına açıklamalarıORMAN BÖLGE MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de Mihalıççık ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.İlçeye bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı.İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Eskişehir 'in yanı sıra Ankara ve Kütahya'dan gelen ekipler tarafından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaların sürdüğü yangında, ilk belirlemelere göre 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.Orman Bölge Müdürü Recep Temel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yüksek hızlı rüzgarın olması nedeniyle tepe yangınının yaşandığını söyledi.
Tepe yangını olması nedeniyle korkuya kapıldıklarını anlatan Temel, şöyle konuştu:"Helikopter talebimiz oldu ama akşam üzeri olduğundan sabah gelecek şekilde konuşlandırıldı. Eğer bir sıkıntı olsaydı sabah erken saatlerde helikopter kullanılacaktı. Çevredeki bütün itfaiyelerle, belediyelerimizle, orman teşkilatının arazözleriyle, Mihalıççık Kaymakamlığımızın, Eskişehir Valiliğimizin, AFAD'ın bize verdiği büyük destekle şu ana kadar yangının etrafını çevirdik. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. 10 hektarda kısmen tepe, kısmen de örtü yangını şeklinde gerçekleşti. Civar köylerdeki yüzlerce vatandaşımız bize destek verdi. İnşallah bu gece yangını söndürmeyi planlıyoruz. Herhangi bir can kaybı olmadı."
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