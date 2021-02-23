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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Kumar oynatılan dernek binalarındaki 236 kişiye para cezası

ESKİŞEHİR - Kumar oynatılan dernek binalarındaki 236 kişiye para cezası

- Derneklere ait bina polis ekiplerin yaptığı baskından detay görüntüler Eskişehir 'de kumar oynatılan dernek binalarındaki 236 kişiye para cezasıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de bazı derneklere ait binalarda yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 236 kişiye idari para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan ekipler, kumar oynatıldığı bilgisi üzerine İstiklal, Hoşnudiye, Erenköy, Cumhuriye, Arifiye ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 236 kişiye 450 bin 939 liralık cezai işlem için tutanak tutuldu.Mühürlenerek kapatılan binaların dernek sorumluları hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Hastalık Koronavirüs Para Cezası Bulaşıcı Hastalık Polis Ekipleri 

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