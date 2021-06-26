Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Eskişehir'de 4 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir'de 4 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yerinden detaylar

Trafik Kazası Dikkatsizlik Cenaze Aracı Zincirleme Kaza Sulama Kanalı 

-Hurdaya dönen otomobiller
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )-Ölüm yolu can almaya devam ediyor ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de yaklaşık her hafta bir ölümlü kazanın meydana geldiği yolda iki otomobil ile bir kamyon ve tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 sürücü ise yaralandı. Alınan bilgiye göre, Eskişehir- Alpu karayolunun 8’inci kilometresinde Mahmut Ö., (71) idaresindeki 26 ACL 413 plakalı renault marka otomobil dikkatsizlik sonucunda karşı yönden gelen Arif Ç.’nin kullandığı 26 TF 030 plakalı tırın sol arka tekerine çarptıktan sonra yol kenarında bulunan sulama kanalı bariyere vurarak durdu. Kamyona çarpan tofaş hurdaya döndü Kazayı gören Rıdvan D’in kullandığı 16 NJ 506 plakalı kamyon yolda durdu. Kamyonun durduğunu fark edemeyen Vedat Abaylu idaresindeki 03 ES 187 plakalı tofaş marka otomobil kamyona arkadan çarptı. Çarpma sonrasında otomobil hurdaya dönerken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sürücü otopsisi yapılması için olay yerine gelen cenaze aracı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrasında yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan, kazanın meydana geldiği yolda yaklaşık her hafta bir ölümlü kaza meydana geliyor.
İlgili Foto Galeriler
Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement