Eskişehir'de 4 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

-Hurdaya dönen otomobiller

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR )-Ölüm yolu can almaya devam ediyor ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de yaklaşık her hafta bir ölümlü kazanın meydana geldiği yolda iki otomobil ile bir kamyon ve tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 sürücü ise yaralandı. Alınan bilgiye göre, Eskişehir- Alpu karayolunun 8’inci kilometresinde Mahmut Ö., (71) idaresindeki 26 ACL 413 plakalı renault marka otomobil dikkatsizlik sonucunda karşı yönden gelen Arif Ç.’nin kullandığı 26 TF 030 plakalı tırın sol arka tekerine çarptıktan sonra yol kenarında bulunan sulama kanalı bariyere vurarak durdu. Kamyona çarpan tofaş hurdaya döndü Kazayı gören Rıdvan D’in kullandığı 16 NJ 506 plakalı kamyon yolda durdu. Kamyonun durduğunu fark edemeyen Vedat Abaylu idaresindeki 03 ES 187 plakalı tofaş marka otomobil kamyona arkadan çarptı. Çarpma sonrasında otomobil hurdaya dönerken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sürücü otopsisi yapılması için olay yerine gelen cenaze aracı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrasında yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan, kazanın meydana geldiği yolda yaklaşık her hafta bir ölümlü kaza meydana geliyor.