Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının kardeşi dehşet anlarını anlattı: “Ablam gözümün önünde öldü hiçbir şey yapamadım”

Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının kardeşi dehşet anlarını anlattı: “Ablam gözümün önünde öldü hiçbir şey yapamadım”

Merhum Tekin'in kardeşinin röportajı

Polis Eski Sevgili Kız Kardeş Şahit Cinayet 

-Cenaze aracının çıkış anı
-Genel ve detay görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da eski sevgilisi tarafından silahla vurulan ve hayatını kaybeden Sevgi Tekin defnedilmek üzere Konya’ya götürüldü. Cenazeyi almaya gelen kardeşi yaşadıkları dehşeti anlattı. Ankara’nın Mamak ilçesinde ikamet eden Sevgi Tekin gece yarısı evine gelen ve zorla camı kırarak içeriye giren eski sevgilisi Gökhan A. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Merhumun naaşı yapılan incelemelerin ardından defnedilmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’ndan, Konya’ya gönderildi. Yaşanılan dehşet anlarına birebir şahit olan Tekin’in kız kardeşi Figen K, korku dolu anları şöyle anlattı: “Annemle ben yatak odasında uyuyorduk. Daha doğrusu ben uyumuyordum telefonla uğraşıyordum. Kız kardeşim, ablam, ablamın kızı mutfaktaydılar. Ablamın çığlığını duydum ‘Figen yetiş, polisi ara’ diye. Elimizden telefonları aldı ve ‘burada bir cinayet yerine beş cinayet çıkar, bütün suçu üstleniyorum” “Gözümün önünde ablam öldü” Ablasının gözünün önünde katledildiğini söyleyen Figen K, “Gözümün önünde ablam öldü, hem de haksız ve suçsuz yere. Adam şizofren hastası olmuş, benden bile kıskanıyordu ablamı. Gözümün önünde öldü hiçbir şey yapamadım” diye konuştu.
Ablam Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut gibi oldu diyen Figen K. bu tür olayların tekrarlanmaması için zanlıların en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.

(ALİ-BC -
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı