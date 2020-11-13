Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Eski Mısır dönemine ait kil tableti 1 milyon liraya satmak isterken yakalandılar

Eski Mısır dönemine ait kil tableti 1 milyon liraya satmak isterken yakalandılar

Ele geçirilen kil tabletten görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Lyon Akalan 


- Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde eski Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettikleri kil tableti 1 milyon liraya satmak isteyen zanlılar, suçüstü yakalandı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Silvan ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları eski Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettikleri tableti 1 milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, “Şüpheliler, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde bulunan bir işyerinde, tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmışlardır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 adet kil mikrolit tablet ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı