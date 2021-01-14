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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Eski manken Ebru Şimşek’ten Adnan Oktar hakkında çarpıcı açıklamalar: 'Bana benzeyemeyen kadınları dövüyormuş'

Eski manken Ebru Şimşek’ten Adnan Oktar hakkında çarpıcı açıklamalar: 'Bana benzeyemeyen kadınları dövüyormuş'

Eski manken Ebru Şimşek açıklamalar

( İSTANBUL ) Eski manken Ebru Şimşek’ten Adnan Oktar hakkında çarpıcı açıklamalar: "Bana benzeyemeyen kadınları dövüyormuş" İSTANBUL

Canlı Yayın Manken Hapis Cezası Suç Örgütü 


- Eski manken Ebru Şimşek, Adnan Oktar'a karşı yıllarca tek başına mücadele verdiğini anlatıp, Oktar’a verilen 1075 yıllık hapis cezası sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ebru Şimşek, hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına ilk kez bağlanarak Adnan Oktar suç örgütü hakkında konuştu.
“Bana benzeyemeyen kadınları dövüyormuş” Adnan Oktar’ın kendisini bir programda sunucu olduğu dönemde bulduğunu belirten Ebru Şimşek, “Müridi aracılığıyla benimle iletişime geçti” dedi.
Şimşek, müritlerinden biriyle bir süre flört ettikten sonra eve gittiğini ve o arada içeceğine ilaç katıp uygunsuz görüntülerini çektiklerini anlattı. Sonra da Oktar’ın kendisine “Pijamalarını da al, gel bu evde yaşa” dediğini ama kendisinin kabul etmediğini ifade eden Şimşek, yıllarca kendisine şantaj yapıldığını ve hakkında 350 dava açıldığını söyledi.

Adnan Oktar’ın “kedicikler” adıyla bilinen kadınları estetiğe zorladığını aktaran Şimşek, “Beni takıntı haline getirmiş, bana benzeyemeyenleri dövüyormuş” şeklinde konuştu.
Mücadele ettiği süreçte ailesinin dışında yalnızca Kemal Sunal’ın yanında olduğunu belirterek, kendisine verilen desteği Şimşek, “Mahkememe bile gelmişti” sözleriyle ifade etti.

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