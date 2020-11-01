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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Eski Başbakan Mesut Yılmaz için memleketinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz için memleketinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Cenazeden detay

Başbakan Gıyabi Cenaze Namazı Cenaze Cenaze Namazı 

-Vali Çeber açıklama
-Eski vekil Ahmet Kabil açıklama

( RİZE ) RİZE

- Eski Başbakanlardan Ahmet Mesut Yılmaz için memleketi Rize’de gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza Rize Valisi Kemal Çeber, Eski ANAP Milletvekili Ahmet Kabil, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Rize’de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda öğle namazının ardından, Mesut Yılmaz için gıyabi cenaze namazı düzenlendi.
Namaz öncesi Cumhuriyet Caddesi kısmi olarak ulaşıma kapatıldı. Sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilerek saf oluşturan cemaat gıyabi cenaze namazını tamamladı. Namaz öncesi konuşma yapan eski ANAP Milletvekili Ahmet Kabil yaşlılık dolayısıyla İstanbul’da kılınacak namaza gidemediğini ifade ederek, "Benim gibi yaşlı ve İstanbul’a gidemeyenler için böyle bir gıyabi cenaze namazı düzenledik. Mesut Yılmaz başbakanımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.
Vali Çeber: "Mezarında Rize toprağı da olacak"Rize Valisi Kemal Çeber ise Rize’nin farklı yerlerinden toprak isteyerek İstanbul'a gönderildiğini ifade etti.
Çeber, "Rize’ye geldiğim günden bu yana bana projeleri sordu. Tavsiyelerini iletti. Kendisinde çok farklı bir memleket sevgisi hissettim. Vefatını öğrendikten sonra arkadaşlarımızla birlikte Rize’nin her tarafından toprakları toplatıp Çayeli Kaymakamı ile birlikte İstanbul’a gönderdik. Ailesi de kabul buyurursa mezarında çok sevdiği Rize toprağı da olacak" dedi.

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