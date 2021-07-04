Eski Bakan Mehmet Moğultay ölümünün 4. yıl dönümünde kabri başında anıldı

-Canan Kaftancıoğlu

-Kabri başında konuşmalar yapılması

-Kuran tilaveti

-Dua edilmesi

-Karanfil bırakılması

-Genel ve Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Eski Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, ölümünün dördüncü yıl dönümünde Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı. Eski Adalet Bakanı, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay vefatının dördüncü yıl dönümünde kabri başında anıldı. Zincirlikuyu’daki mezarı başında düzenlenen anma törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Moğultay'ın çok sayıda yakını katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel burada yaptığı konuşmada, “Sayın bakanımızı unutmayacağız. Bununla ilgili de sevgili ailesi ile yapmış olduğumuz bir çalışma da var. İnşallah önümüzdeki günlerde bakanımızın bir belgeseliyle de bütün dostları, hem parti örgütümüzün hem de ondan feyz alması gereken toplumun her kesiminden insanlarla buluşturacağız bunu. Parti içerisindeki yaptıklarının dışında da devlet adamlığıyla da birçok konuda örnek olmuştur” dedi.

Kartal Belediye başkanının konuşmalarının ardından Moğultay’ın kabri başında dualar edildi. Ardından kabrine karanfiller bırakıldı. (OFY-RU

