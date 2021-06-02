- Esir aldığı Azerbaycan vatandaşlarına işkence yapan Ermeni askerlerin davası Bakü’de başladı

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( BAKÜ ) BAKÜ



- Azerbaycan vatandaşlarını esir alarak işkence yapan Ermeni askerlerin davası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başladı.

İkinci Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycanlı esirlere işkence yapan ve çeşitli suçlar işleyen Ermeni askerlerin Ludvik Mkrtiçyan (52) ve Alyoşa Hosrovyan’ın (54) davası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de görülmeye başlandı. Mahkemenin ön inceleme duruşması Hakim Elbay Allahverdiyev'in başkanlığında Bakü Askeri Mahkemesinde gerçekleştirildi.

İddia tarafları dinlendikten ve belgeler incelendikten sonra Mahkeme bir davanın duruşmasını 9 Haziran'a ertelendi. “Esir alınan Azerbaycanlılara işkenceler yapıldı” Göz altına alınan Ermeni askerlerin soruşturması zamanı Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde yasa dışı olarak faaliyet gösteren Ermeni güçleri ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycanlılara karşı çeşitli suçlar işlendiği belirlenmişti. Soruşturma sonucunda rehin alınan Azerbaycan vatandaşlarına işkence, darp ve insanlık dışı muamele yapıldığına ilişkin gerçekler ortaya çıkmıştı. “Ermeni askerler Azerbaycan vatandaşlarına karşı işledikleri suçları itiraf etti” Dağlık Karabağ’da Ekim 2020'deki operasyonlarda gözaltına alınan Ermeni askerler, 1993-1994 ve 1999 yıllarında Azerbaycan vatandaşlarına karşı işledikleri suçları itiraf etmişti. 20 Ekim 2020 tarihinde Füzuli ilinin Melikcanlı köyünde Azerbaycan askerleri tarafından gözaltına alınan Ermenistanlı asker Ludvik Mkrtiçyan’ın Temmuz 1991'de silahlı Ermeni çetelerine katılarak “Hocalı” yakınlarındaki Ballıca Ormanında rehin alınan Azerbaycanlı sivillere ve 13 Eylül'de 1999’da Goranboy iline bağlı Tapkarakoyunlu köyünde rehin alınan Azerbaycanlı sivillere Ermenistan Özel Servisi ile birlikte işkencede bulunduğunu itiraf etmişti. Mkrtiçyan’ın ayrıca, Hocavend ve Ağdere'de ve Şuşa hapishanesinde esir aldıkları 11 Azerbaycan vatandaşına işkencede bulunduklarını itiraf etmişti. 3 Ekim 2020'de keşif operasyonları yürüten Azerbaycan askerleri tarafından gözaltına alınan diğer Ermeni asker Alyoşa Hosrovyan’ın da 1993-1994 yıllarında Şuşa hapishanesinde tutulan Azerbaycan askerlere işkence ettiğini söylemişti.

