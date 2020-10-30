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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Eşinin ölüm haberini alıp olay yerine gelen kadın gözyaşlarına boğuldu

Eşinin ölüm haberini alıp olay yerine gelen kadın gözyaşlarına boğuldu

Kaza yeri görüntüleri

Jandarma Kayalı Olay Yeri İnceleme Ölüm Haberi Dere Yatağı 

-Deredeki araç
-Ceset üzerinde inceleme
-Cesedin çıkarılması
-Acılı eşin feryatları
-Acılı babanın gelişi
-Ambulans
-Cenaze aracı
-Detaylar

( ANTALYA )- Dereye uçan araç sürücüsü hayatını kaybetti- 15 metre yükseklikten uçan kamyonet, yürüyüş yapan bir kişi tarafından fark edildi- Ceset kayalıklardan vinç ile yukarı çekildi ANTALYA

- Antalya Kemer'de kullandığı kamyonetle 15 metre yükseklikten dere yatağına düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, sabah yürüyüşü yapan bir vatandaşın dere yatağındaki aracı görmesiyle ortaya çıktı.. Edinilen bilgiye göre, sabah 09.00 sıralarında Ovacık Mahallesi Gedelma mevkiindeki yayla evinden ayrılıp ilçe merkezine gitmek üzere 07 K 9636 plakalı kamyonetiyle yola çıkan tüccar Harunu Reşit Taşdeniz, Kesme Boğazı mevkiindeki yayla yolunda giderken bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkıp dere yatağına düştü. Kaza, yaklaşık bir saat sonra yürüyüş yaparken dere yatağındaki kamyoneti fark eden bir vatandaşın ihbarıyla ortaya çıktı. Hemen olay yerine gelen sağlık, jandarma olay yeri inceleme ve itfaiye acil kurtarma ekipleri, sürücüyü aracın altında buldu. Başından ağır yaralandığı tespit edilen Harunu Reşit Taşdeniz'in cansız bedeni, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından vinçle çıkarılarak ayrıntılı inceleme için Kemer Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen Harunu Reşit Taşdeniz’in eşi Filiz Taşdeniz ve babası Şaban Taşdeniz gözyaşlarına boğuldu. Dere yatağında düşen kamyonet ise yol kapatılarak çıkartıldı.
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