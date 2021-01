Eşini öldürülen Melek İpek davasında emsal kararlar örnek gösterilip tutuklamaya itiraz edilecek

Her Açıdan Hakkında

Siyasetten dini konulara; bilimden kültür sanata... hayatın içinde ne varsa Ferda Yıldırım moderatörlüğünde masaya yatırılıyor. “Her Açıdan” her Çarşamba 23:00’te Beyaz Tv’de!...

devamı Siyasetten dini konulara; bilimden kültür sanata... hayatın içinde ne varsa Ferda Yıldırım moderatörlüğünde masaya yatırılıyor. “Her Açıdan” her Çarşamba 23:00’te Beyaz Tv’de!...

-ARŞİV-OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ( ANTALYA )- Gözlerinin önünde anneleri öldüresiye dövülen 7 ve 9 yaşındaki çocuklar:"Babam bizi de döverdi ve eli ağırdı. Geçen hafta da annemin kafasında ütü kırdı"- Melek İpek'in avukatı emsal Yargıtay ve yüksek mahkemeler kararları ile karara itiraz edecek- Melek İpek’in avukatı Ahmet Onaran: “Adli makamlarımızın kamu vicdanı, adalet duygusu ve hukuk çerçevesinde bizi ve herkesi mutlu edecek bir karar vereceğini bekliyoruz”- “Nasılsın, buraya alışabildin mi? diye sorduğumda, ‘Burada dayak yok’ dedi.ANTALYA- Antalya’da şiddet gördüğü eşini öldüren ve ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan 2 çocuk annesi Melek İpek’in avukatı Ahmet Onaran, emsal Yargıtay ve yüksek mahkemeler kararları ile itiraz edeceklerini belirterek, “ Meşru müdafaa sınırlarında olduğuna ilişkin kararları da koymak suretiyle tekrar değerlendirildiğinde, adli makamlarımızın kamu vicdanı, adalet duygusu ve hukuk çerçevesinde bizi ve herkesi mutlu edecek bir karar vereceğini bekliyoruz” dedi.Antalya’da çıplak ve kelepçeli şekilde şiddetine maruz kaldığı eşi Ramazan İpek’i (36) tüfekle vurup öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek (31), mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın tek şahitleri olan İpek çiftinin 7 ve 9 yaşındaki kızları, annenin yakınlarına teslim edildi. Melek İpek’in avukatlığını yapan Avukat Ahmet Onaran, Melek İpek, çocuklar ve davaya ilişkin son durumu paylaştı. Yarın sulh cezanın incelemesi adına itirazda bulunacaklarını ifade eden Onaran, “Emsal Yargıtay ve yüksek mahkemelerin kararlarla itiraz yapacağız. Bu davanın sonucunda kuvvetle muhtemel cezasızlık olduğu, meşru Meşru müdafaa sınırlarında olduğuna ilişkin kararları da koymak suretiyle tekrar değerlendirildiğinde, adli makamlarımızın kamu vicdanı, adalet duygusu ve hukuk çerçevesinde bizi ve herkesi mutlu edecek bir karar vereceğini bekliyoruz. Umudumuz bu yönde. Bunun için de hukuk mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz.” dedi.Melek İpek: “Burada dayak yok” Melek İpek ile yaptığı bir görüşmeyi paylaşan Onaran, “Nasılsın, buraya alışabildin mi? diye sorduğumda, ‘Burada dayak yok’ dedi.Bunu da bilinçaltından kontrolsüz bir cümle olarak söyledi.Oradaki ilgiden çok mutlu. Bir nebze olsun ona iyi geliyor. Cezaevindeki arkadaşları olsun, diğer kesimler olsun. Televizyona erişimi olduğu için haberlere yansıyan gelişmelerden haberdar oluyor. Yaşamış olduğu şiddet, daha önemlisi bu işkenceye karşı, kamuoyunda böyle bir duyarlılığın olması onu mutlu ediyordur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Çocukları: “Babamın eli ağırdı, annemin kafasında ütü kırdı” Melek İpek’in 7 ve 9 yaşındaki iki kız çocuğunun son durumu hakkında bilgiler de aktaran Onaran, “Çocukların psikolojilerinin normal olduğunu söylemek mümkün değil. Şiddete tanık etmek, kısmen de şiddet yaşamak, ki ifadelerinde ‘babam bizi de döverdi ve eli ağırdı. Geçen hafta da annemin kafasında ütü kırdı’ diyen 7 ve 9 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Gelinen noktada, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz pazartesiden itibaren destekte bulundular. Bir taraftan da ilk çocuk şubede ölümlü bir soruşturma yürütüldüğü için tahkikatta çocuklar dinlendi. Çocukların ifadelerine itibar edileceğini, çocukların bu konuda ifadelerinin kabul edilebileceğine dair pedagog raporu bizde mevcut. İfade tutanağında bunlar maktudur. Orada çocukların anneannesi ve dedesine gitmek istediğini, dayısının ve teyzesinin orada olduğunu ve onları sevdiğini söylediler. Çocukları Pazar günü ben de ziyaret etme vaktim oldu. Daha bir mutlu gözüküyorlar. Küçük kızın söylediği can yakıcı. Buna şahit olan birisi olarak söylüyorum, ‘babam artık gelmeyecek, biz dayak yemeyeceğiz değil mi?’ diye sorması, her açıdan bakın acı bir tablo.” diye konuştu.“Biriktirilmiş miras kalan öfkenin çocuklar üzerinden sürdürülmesi hoş değil” Onaran, çocukların velayeti konusunda iki aile tarafı soğukkanlılığa davet ederek, “Karşılıklı tarafların öfkesi var. Birisi Meleğin ailesi, diğeri nasıl olursa olsun oğullarını kaybetmiş bir aile. Bu biriktirilmiş miras kalan öfkenin, bu iki çocuk üzerinden sürdürülmesi çok hoş değil. Her iki aile en azından çocuklar anlamında soğukkanlı davranıp, bu çocukların yaşadığı şoku nasıl atlatılabilir diye iyi düşünmeleri gerekir.” dedi.“Çok destek var” Türkiye’den Melek İpek ve kızlarına çok büyük manevi desteğin yanı sıra maddi destekte de bulunmak isteyen vatandaşlar olduğunu da sözlerine ekleyen Onaran, “Asgari ücret alıyorum, yarısını bu çocuklara göndereceğim’ diyen, sadece benim sosyal paylaşım platformumda yüzlerce mesaj var. Bu çok güzel. Bu toplumsal duyarlılık ve yardımlaşma adına çok güzel bir şey. Onlar adına çok teşekkür ediyoruz ancak ailenin hiçbir şekilde maddi talebi ve beklentisi yok.” Şeklinde konuştu.