Eşine kurşun yağdıran sanık: “Eşimi çok seviyorum”

- Zeytinburnu’nda kanıyla kendisini vuran kişinin adını yazan Nurtaç Canan’ın eşi Ragıp Canan’ın yargılamasına devam edildi. Tahliyesini isteyen sanık, “Ben eşime kendimi affettirmek, gönlünü almak istiyorum. Bunun için de sizden yardım istiyorum” dedi.

Zeytinburnu'nda silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuran kişiyi yazan Nurtaç Canan'ın eşi Ragıp Canan’ın yargılamasına devam edildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, müşteki Nurtaç Canan ile oğlu Furkan ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Ragıp Canan duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri aracılığıyla bağlandı. Mahkeme heyetini selamlayarak söze başlayan Ragıp Canan, “Sayın eşime en derin sevgilerimi sunuyorum. Hata benim, bütün suç benim. Eşimle her hafta telefonla konuşuyoruz. Biliyorum onun bana kalbi kırılmış, ona hak da veriyorum. Benim gayem eşimi sadece korkutmaktı. İşyerimize ait pos cihazını almakla tehdit ettiği ve benden habersiz bilet aldığı için bir anlık öfkeyle bunu yaptım. Zaten eşimin bacağında kanı görünce hemen oğlumu aradım. Ambulans ve oğlum eve girebilsin diye kapıyı açık bıraktım. Öldürme niyetim yoktu. Eşim şikayetinden vazgeçse de geçmese de ben onu seviyorum ve saygı duyuyorum. Biz düşman değiliz. Kolay mı birbirimize bir ömür vermişiz. Ortak bir fidanımız var. Eşim benim kıymetlimdir. Bir anlık aptallıktı. Ben eşimi çok seviyorum. Bilerek, isteyerek yapmadım. Ben eşime kendimi affettirmek, gönlünü almak istiyorum. Bunun için de sizden yardım istiyorum. Terör örgütüne bağlı birisi karşınıza geçip, pişmanım deyince pişmanlıktan yararlanıp affediyorsunuz. Ben de eşini çok seven biri olarak pişmanım diyorum. Benim pişmanlığım sonsuz ve vicdan azabına dönüşen bir pişmanlıktır. Eşim benim başımın tacı. Ben de çok mağdurum. Hepimiz bir tarafa düştük. Esnafım ve işyerim kapalı. 13 aydır içerideyim. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Cumhuriyet savcısı, “Mağdurun Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek olan raporu beklensin, varsa diğer eksiklikler giderilsin” diyerek sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Ragıp Canan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, Nurtaç Canan'ın vurulmasına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen raporun gelmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için mahkemeyi erteledi. İddianameden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 Haziran günü gece saatlerinde Nurtaç Canan'ın eşinden ayrılmak istediğini söyleyerek valizlerini kapının önüne çıkardığı anlatılmıştı. İddianamede, Ragıp Canan'ın bunun üzerine sinirlenerek müştekiyi zorla odaya götürdüğü ve ‘buradan çıkamazsın’ diyerek 5 el ateş ettiği belirtilmişti. Sanığın müştekiye ‘öleceksin gebereceksin' diyerek evi terk ettiği aktarılmıştı. Müşteki Canan ise kanıyla yere ‘annem babam helal et üzülmeyin beni Ragıp vurdu' yazdığı da iddianamede yer almıştı. İddianamede sanığın eyleminden sonra öz oğlunu ve kayınbabasını arayarak müştekiyi öldürdüğünü söylediği ve ‘git cenazesini al' dediği kaydedilmişti. Savcılık, Ragıp Canan hakkında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs', ‘cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘silahla tehdit' suçlarından 39 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. (DK-RU