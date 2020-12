- Eşine kızgın bıçakla işkence eden koca hakim karşısına çıktı

- Sancaktepe’de eşini darbederek ısıtılmış bıçakla işkence yaptığı gerekçesiyle 75 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan koca, “Eşimin bunu kendisinin yaptığını düşünüyorum” diyerek kendini savundu. Sancaktepe’de 2 Ekim 2020 tarihinde eşi Eda Akın’ı darp ederek ısıtılmış bıçakla işkence yapan ve darp eden kocası Mert Akın’ın 7 ayrı suçtan toplamda 75 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, sanık Mert Akın, tutuklu bulunduğu Elbistan Cezaevi’nden SEGBİS sistemiyle katılırken, müşteki Eda Akın ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. “Eşimin bunu kendisinin yaptığını düşünüyorum” Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mert Akın, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “Ben, eşimin bunu kendisinin yaptığını düşünüyorum. Ben kendisinden daha önce birçok kez ayrılmak istedim. Beni, kendisiyle ve çocuklarımla tehdit etti. Beni her şekilde korkutuyordu. Müşteki, canlı bomba listesindedir. Olaylara karışmıştır. Terörle Mücadele Şubesi’nde kaydı vardır. Kendisi bana canlı bomba eğitimi aldığını söyledi.



Bizi 2 kez Terörle Mücadele Şubesi’ne aldılar. İfademiz alınıp aynı gün salıverildik. Ben her ayrılmak istediğimde bunu benim önüme sürdü. Evden çıkarken bana, ‘bunu senin burnundan fitil fitil getireceğim, seni pişman edeceğim’ dedi.

Ben en son Kahramanmaraş’a gitmeden önce kendisini hastaneye götürmeyi teklif ettim ama kabul etmedi. ‘Arkadaşlarım gelecek, onlar götürecek’ dedi.

Ben kendisine, çocuklara DNA testi yaptıracağımı söyleyince, gidip benden şikayetçi oldu. Beraatimi talep ederim” dedi.

“Çocuklarımız olay anında oradaydı” Bunun üzerine söz alan müşteki Eda Akın ise, “Sanık suçlamaları reddediyor, kendisinin yapmadığını belirtiyor. Oysaki, 3 ve 4 yaşında olan çocuklarımız olay anında oradaydı. Benim canlı bomba olduğumu söylemesiyle ilgili olarak da, poliste siyasi dosya kaydım var. O, Gezi olaylarıyla alakalı ve kapalı bir dosyadır. Gözaltının nedeni de, savcıya gidip ifade vermemiştim. Bu nedenle yakalama kararı çıkmıştı. Karakolda ifade verip çıktım” dedi.

“Şikayetçi olursam çocuklarımı benden alacağını söyledi” Akın, “Ben olaydan sonra yaralarımı anneme ve babama gösterdim. Daha sonra da yakında oturan abimin evine geçtim. Hatta onlar gelip beni aldılar. Hastaneye o gün akşam gittim ancak şikayetçi olmadım. Çünkü şikayetçi olursam çocuklarımı benden alacağını ve anlaşmalı boşanmayacağını bana söylemişti. Bu nedenle 2 gün sonra şikayetçi oldum. Olaydan sonra sanığın annesi ile mesajlaştığım doğrudur. Annesiyle mesajlaştığım gün intihar girişiminde bulunuyor. İntihar girişimi üzerime kalmasın diye mesajlaştım. ‘Olayı Mert yapmadı’ diye bir şey yazmadım” diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.



Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteled. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Eda Akın ile Mert Akın’ın evli oldukları, olay günü eve gelen Mert Akın’ın oturduğu sırada eşinin whatsapp grubundaki yazışmaları gördüğü, telefonu eline alıp bakmaya başladığı, müştekinin bir kişiyle samimi fotoğraflarının olduğunu görmesi üzerine hiçbir şey söylemeden eşinin vücudunun her tarafına vurduğu anlatıldı. Elinden zorla aldığı telefona bakarak sinkaflı küfürler ettiği, müştekiyi yaraladığı, Mert Akın’ın müşteki Eda’yı mutfağa götürerek mutfaktan aldığı bıçağı boğazına dayayıp, ‘konuş, anlat, yoksa boğazını keserim, öldürürüm. Buradan cenazen çıkar’ diyerek tehdit ettiği belirtildi. Müştekinin ağlayarak sanığa yalvardığı, sanığın buna rağmen bıçağı genç kadının karnına, bacaklarına değdirerek tehditlerine devam ettiği, bıçağı ocakta ısıttığı, bıçak kızgın bir hal alınca bıçağı müştekinin sol ayak bileğine dokundurduğu, bıçağı yeniden ısıtarak müştekiyi zorla yatak odasına götürdüğü ve zorla cinsel ilişkiye girdiği anlatıldı. Daha sonra bıçağı yeniden eline alan sanığın ‘soğumuş, ısıtmak gerek’ diyerek bıçağı yeniden ısıttığı ve müştekinin vücudunun çeşitli yerlerini kızgın bıçakla dağladığı, Mert Akın’ın eylemlerini bir çok kez gerçekleştirdiği, müştekinin çığlıklar attığı ancak sesini duyuramadığı kaydedildi. İddianamede, Mert Akın’ın “nitelikli cinsel saldırı”, “nitelikli yağma”, “nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “eşini kasten yaralama”, “eşe karşı eziyet”, “zincirleme hakaret” ve “silahla(bıçakla) tehdit” suçlarından toplamda 23 yıl 5 aydan 75 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. (GE-



