Eşi ve çocuğunun gözü önünde kendi arabasına taşla saldırıp, muhabiri darp etti

-ADAMIN SALDIRMA ANI



( MUĞLA ) - MUĞLA



- Muğla’nın Bodrum ilçesinde sinir krizi geçiren adam, eşi ve çocuğunun gözü önünde otomobilini taşladı. O anları çeken muhabire ise sopayla saldırdı. Konacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir şahıs cinnet geçirdi. İsminin İ.Ö. olduğu öğrenilen şahıs herkesin şaşkın bakışları arasında aracını taşlayarak zarar vermeye başladı.

43 yaşındaki İ.Ö.'nün karısına da saldırarak çocuğunun gözü önünde darp ettiği iddia edildi. Sokak ortasında yaşanan olayı gören vatandaşlar şahsı yardım etmek istedi. Vatandaşlara da öfkelenen adam çevredeki vatandaşlara saldırmaya çalıştı. Sürekli arabasına sopa ve taşla saldıran adamın öfkesi dinmedi. Olay yerinde bulunan Bodrum Sıcak Haber muhabirinin haber çalışması yaptığını gören şahıs bu defa aracına zarar verdiği sopayla gazeteciyi darp etmeye başladı.

Olay yerindeki vatandaşlar olay anında polis ekiplerini arayarak yardım çağırdı. Hastaneye sevk edilen gazeteci İsmail Salık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Salık kendini darp eden adamdan şikayetçi oldu. (EA-İK-

