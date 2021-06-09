Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eşi ve çocuğunun gözü önünde kendi arabasına taşla saldırıp, muhabiri darp etti

Eşi ve çocuğunun gözü önünde kendi arabasına taşla saldırıp, muhabiri darp etti

arabaya hasar vermesi

Polis Muhabir Polis Ekipleri Kışla Saldırı 

-ADAMIN SALDIRMA ANI

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde sinir krizi geçiren adam, eşi ve çocuğunun gözü önünde otomobilini taşladı. O anları çeken muhabire ise sopayla saldırdı. Konacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir şahıs cinnet geçirdi. İsminin İ.Ö. olduğu öğrenilen şahıs herkesin şaşkın bakışları arasında aracını taşlayarak zarar vermeye başladı.
43 yaşındaki İ.Ö.'nün karısına da saldırarak çocuğunun gözü önünde darp ettiği iddia edildi. Sokak ortasında yaşanan olayı gören vatandaşlar şahsı yardım etmek istedi. Vatandaşlara da öfkelenen adam çevredeki vatandaşlara saldırmaya çalıştı. Sürekli arabasına sopa ve taşla saldıran adamın öfkesi dinmedi. Olay yerinde bulunan Bodrum Sıcak Haber muhabirinin haber çalışması yaptığını gören şahıs bu defa aracına zarar verdiği sopayla gazeteciyi darp etmeye başladı.
Olay yerindeki vatandaşlar olay anında polis ekiplerini arayarak yardım çağırdı. Hastaneye sevk edilen gazeteci İsmail Salık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Salık kendini darp eden adamdan şikayetçi oldu. (EA-İK-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement